ديشامب أكثر الرابحين في المونديال الروسي

ميسي ورونالدو يتنافسان على جائزة أخيرة

زيوريخ ـ وكالات:

بعد 20 عاما من تتويجه بلقب كأس العالم كلاعب، عاد المدير الفني لمنتخب فرنسا ليحصد اللقب كمدرب، ليدخل قائمة تاريخية لا تضم سوى الألماني فرانز بيكنباور والبرازيلي ماريو زاجالو.

كما صمد ديشامب أمام موجة الانتقادات الحادة التي تعرض لها، وكسب جميع الرهانات سواء باستبعاد نجوم بارزين مثل كريم بنزيما، أو اكتشاف وجوه شابة وجديدة مثل الظهيرين بنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز.وعزز ديشامب بهذا اللقب منصبه ليبعد الطامعين في تدريب الديوك، وعلى رأسهم زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد.

من جانبه، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة جديدة لإحدى جوائز كأس العالم، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في روسيا، بتتويج فرنسا، باللقب، بعد الفوز على كرواتيا، بنتيجة 4-2.

وطرح الفيفا، عبر موقعه الرسمي، قائمة تضم 18 هدفا، لاختيار أجمل هدف، وسيعلن عن الفائز بالاستفتاء الذي سيستمر لمدة أسبوع، في 23 تموز الجاري.

وتضم القائمة، هدفي اللاعب الروسي دينيس تشيريشيف في مرمى السعودية وكرواتيا، وهدفي كريستيانو رونالدو وزميله السابق بريال مدريد، ناتشو في مباراة إسبانيا والبرتغال، وكذلك هدف ريكاردو كواريزما في مرمى إيران.

كما ترشح أيضا، هدف فيليب كوتينيو في سويسرا، ودرايس ميرتنز وجيسي لينجارد في بنما، وخوان كينتيرو وناصر الشاذلي في اليابان، وآرتيم دزيوبا في مصر، ولوكا مودريتش وبنجامين بافارد في الأرجنتين، وأحمد موسى في آيسلندا، وليونيل ميسي في نيجيريا، وتوني كروس في السويد، وعدنان يانوزاي في إنجلترا، وآنخيل دي ماريا في فرنسا.

من جانب اخر، حكمت السلطات الروسية بالسجن لخمسة عشر يوماً على اثنتين من أربع قمن باقتحام أرض الملعب في أثناء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم ألفين وثمانية عشر.

المقتحمات من فرقة موسيقية درجت على انتقاد السلطات الروسية وقد ارتدت الأربع زي رجال الشرطة وطالبن عند نزولهم من أرض الملعب بالإفراج عن السجناء السياسيين، هذا وعاقبت المحكمة كلا من (فيرونيكا وأولغا) بالسجن لخمسة عشر يوما، كما تم حظرهن من حضور أي نشاط رياضي لثلاث سنوات.