ورشة عمل اقتصادية لأهمية الاستثمار في الطاقة الشمسية المتجددة والنظيفة

نظمها منتدى بغداد الاقتصادي ومنظمة JIZ

بغداد – الصباح الجديد:

ركزت ورشة اقتصادية نظمت بالتعاون مابين منتدى بغداد الاقتصادي ومنظمة JiZ الالمانية على الاهتمام بالطاقة الشمسية.

وقال رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس ال سلمان يشرفنا ان يحتضن منتدى بغداد الاقتصادي بالتعاون مع منظمة جي آي زد الالمانية ورشة عمل الطاقة الشمسية والتي تهدف الى التعريف بمزايا هذه التقنية وتشجيع القطاع الخاص العراقي لتبنيها لما توفره من ايجابيات بيئية وتوفيرها لفرص عمل واعدة، اي ان الهدف هو تنمية وعى وفهم وإدراك الجمهور والشباب على وجه الخصوص باهمية الطاقة النظيفة والمتجددة من ناحية تاثيراها على البيئة والتنمية المستدامة .

واكد رئيس منتدى بغداد انه في منطقة الشرق الاوسط تتصارع عقيدتان لانتاج الطاقة ، الاولى باستعمال الطاقة النووية والثانية باستعمال الطاقة النظيفة والمتجددة وبالاخص الطاقة الشمسية ، حيث بدات دول المنطقة بسباق محموم في انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، فايران، السعودية، الامارات، الكويت، تركيا، الاردن، ومصر هرعت لانشاء محطات نووية .

من جانبه قال عضو لجنة الطاقة النيابية امجد العقابي هناك حتمية في التوجه صوب المشروعات الجديدة وتنوع انشاء مشاريع الطاقة واعطاء طرق جديدة للمستثمرين، وان وزارة الكهرباء انفقت تخصيصات مالية كبيرة، ولم يتم توفير الطاقة بشكل متواصل ، مؤكدآ ضرورة العمل الجماعي لدعم التوجه صوب الطاقة المتجددة ، مناشدا وزارة الكهرباء بان تكون جادة في دعم هذه الافكار.

عن منظمة jiz ادلين نبهت ان المنظمه ركزت في برنامج عملها على الادارة والطاقه الشمسيه ، والعمل على دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه في ميدان الطاقه الشمسيه ، كونها توفر الكهرباء وفرص العمل لشريحة الشباب، لذلك نعمل على تنظيم ورشات عمل متخصصة بالثقافات في هذا المجال تنهض بالطاقه المتجددة .

الى ذلك بين مستشار وزارة النفط د. فلاح العامري ان واقع الطاقة الشمسية يحتاج الى تنظيم وتطوير نشاط الطاقة المتجددة يجب ان تقوم الجهات المعنية في الحكومة وبالتحديد وزارة التخطيط باصدار اجازة مزاولة المهنة للقطاع الخاص وخاصة قطاع الطاقة الشمسية، وانشاء مشاريع كبيرة من الطاقة الشمسية بطريقة Thermal لانتاج الكهرباء، كما لابد من اختيار التقنية المناسبة لاجواء العراق وبيئته بموجب منهجية مجموعة البنك الدولي واصدار ارشادات لتطبيق هذه المنهجية، وكذلك تقسم هذه الارشادات الى قسمين Top roof solar energy projects للمناطق السكنية والتجارية والثانية للمشاريع الضخمة كبيرة الانتاج Mega projects for mass production، ويجب ان يعمل العراق على ان يكون مغطى بـ RISE Platform لمشاريع استثمار الطاقة ويقوم العراق بتحقيق 3 شروط هي ايصال الكهرباء لكل مواطني البلد وتحقيق كفاءة الطاقة وان استعمال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية في الكهرباء).

من جهته قال ممثل وزارة الكهرباء احمد كاظم هليل ان الوزارة اولت موضوع الطاقة الشمسية اهتمام واضح ونعمل على قانون ينظم العمل بهذا المفصل، كما تبنت الوزارة مشاريع فعلية في هذا المجال منها تحويل انارة الطرق بالاعتماد على الطاقة الشمسية»، داعيا الجميع الى التعاون في هذا المفصل من اجل النهوض بموضوع الطاقة المتجددة .

فيما اكد ممثل البنك المركزي العراقي د. ماجد الصوري ان ثقافة الطاقة المتجددة في العراق تعاني تراجعا كبيرا ، وان المركزي مستعد لدعم هذه المشاريع، سيما حين تقدم بدراسة جدوى اقتصادية معمقة تحدد مدى الفائدة من هكذا مشاريع .

مدير عام شركتي التامين العراقية والوطنية هيفاء شمعون عيسى قالت ان جهودنا في الشركتين يمكن أن تكون مكملة لمسيرة تطوير قطاع الطاقة الشمسية من خلال توفير الغطاء التاميني المشاريع في هذا المفصل المهم ، حيث يملك الاستعداد التام لتأمين المحطات وكذلك القطاع الخاص والقروض التي تمنح لاصحاب المشاريع والتأمين على الحياة على وفق الاسعار العالمية .

مستشار منظمة jiz خالد الجسار تطرق إلى تجربتين اعتمدتا على الطاقة الشمسية ١٠٠ بالمئة الأولى مطار في جنوب الهند بحجم مطار بغداد يستقبل يوميا ٧٠٠ طائرة ، والأخرى مدينة كشمير التي تتميز أجواءها بالبرودة وانخفاض كبير في درجات الحرارة وتعتمد الطاقة الشمسية في تغطية متطلبات المدينة.