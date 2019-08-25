ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية وينفرد بصدارة البريميرليج

كريستال بالاس يغتال مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

لندن ـ وكالات:

انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج)، بفوزه على آرسنال (1-3) مساء أول أمس، ضمن الجولة الثالثة من عمر المسابقة، بعدما حقق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات متتالية.

وأحرز أهداف ليفربول، الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة (41) والمصري محمد صلاح (49 من ركلة جزاء) و(58)، فيما سجل الأوروجواياني لوكاس تورييرا هدف آرسنال الوحيد (85).وبهذا الفوز، يرفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية منذ بداية المسابقة ليحتل المركز الأول، أما آرسنال فتجمد رصيده عند 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين له بالمسابقة.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ليفربول وصل للفوز رقم 12 على التوالي في البريميرليج، بواقع 9 مباريات من الموسم الماضي، و3 خلال الموسم الحالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بالنظام الجديد للدوري الإنجليزي، والذي بدأ عام 1992.وسبق وأن حقق ليفربول هذا الرقم من قبل، في الدوري بنظامه القديم، في الفترة ما بين شهري نيسان وتشرين الأول من عام 1990.

وأعرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن سعادته بأداء لاعبيه،وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب انتهاء اللقاء: «كانت مباراة رائعة من طرفنا في وقت مبكر من الموسم، الأداء مفعم بالقوة والطاقة والنهم والعاطفة، وهي أمور تحتاجها أمام فريق مثل آرسنال».

واعترف كلوب بأنه لم يتوقع أن يلجأ آرسنال للدفاع خلال اللقاء، قائلا: «نحن متفاجئون بعض الشيء من طريقة لعبهم، لم نتوقع أنهم سلعبون بطريقة الماسة (4-1-2-1-2) لكننا غيرنا بعض الأمور وتأقلمنا جيدا».

وأضاف: «في الدقائق العشر الأخيرة رأيت نسبة الاستحواذ على الكرة 53 إلى 47.. شيء كهذا، لكن في الدقائق الـ80 الأولى كنا نتحكم تماما بزمام الأمور، لسنا في ديزني لاند، ولا نحتاج لتقديم المتعة في كل ثانية».

وعلق كلوب على ركلة الجزاء التي منحها الحكم لفريقه بعد شد من دافيد لويز لقميص محمد صلاح بقوله: «القرار بشأن ركلة الجزاء كان واضحا، هدف مو الثالث (الثاني له) كان رائعا بحق، لكن ثبات الشبان كان مثيرا، هويتنا تتمثل بالحدة وهذا ما أظهرناه «.

وهذه ثالث مباراة منذ بداية الموسم يفشل فيها ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه، وقال كلوب عن ذلك: «كنت سأود الإبقاء على شباكنا نظيفة، لكن هذه الأمور تحدث، إنهم (آرسنال) فريق من جودة عالية، لم أر العديد من الفرص لهم، لكننا كنا متحكمين تماما اليوم واستحقينا الفوز بالتأكيد».

وفي تصريحات أخرى نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أشاد كلوب بأداء مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو رغم عدم قدرته على هز الشباك قائلا: «فيرمينو.. يا له من لاعب، إنه لا يصدق، أنا سعيد للغاية من الأداء، لم أرى لاعبا واحدا سيئا الليلة، أو أدى دون المستوى، فابينيو أيضا كان مثيرا».

وسقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف، تقدم الضيوف بهدف جوردان آيو بالدقيقة 32، وتعادل دانييل جيمس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، قبل أن يسجل فان أنهولت هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 93.وواصل المانيو نزيف النقاط بعد تعادله الجولة الماضية مع وولفرهامبتون بنتيجة 1-1، ليتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط لكل منهما في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.