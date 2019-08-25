الاسمنت العراقية تحصل على شهادة الايزو (iso 9001: 2015) الخاصة بالإصدار الجديد

بعد عدم تأشير اي مخالفة بتطبيق معايير الجودة العالمية

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت الشركة العامة للاسمنت العراقية عن حصولها على شهادة (iso 9001: 2015) الإصدار الجديد الخاصة بنظام إدارة الجودة وتم تسليم الشهادة إلى المهندس حسين محسن عبيد الخفاجي مدير عام الشركة من قبل مدير قسم إدارة الجودة.

وقال المدير العام أن حصول شركتنا على الشهادة الدولية للجـودة من قبل شركة (vexil B.P.S) العالمية يعد قياسا واقعيا تضمن للشركة بأنها تقوم على أسس علمية بجميع المجالات ومنها التطبيق الكامل لمتطلبات إدارة الجودة بما يضمن إنتاج ذات جودة عالية ومطابق لمواصفات المعتمدة لنيل رضا الزبائن وأن شركتنا تعمل بخطوات راسخة ومجتهدة بشكل متقن ومنظم على أكمل وجه بموجب المواصفات القياسية الدولية لتحسين وتطوير الإنتاج وتقديم أفضل الخدمات ومواكبة التطور الحاصل في جميع المجالات بما ينسجم مع تاريخ شركتنا المشرف والعريق والرائدة في صناعة الاسمنت في العراق.

وبين المدير العام أن مقر الشركة طبق جميع بنود المواصفة المعتمدة بالإصدار الجديد على وفق المعايير والمواصفات التي تدعو لتحسين بيئة العمل وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة المهنية ، موضحا أن شركة (vexil B.P.S) العالمية المانحة لشهادات الجودة قد أنهت الفحص والتدقيق بعد زيارات ميدانية متكررة من دون تأشير أي حالة عدم مطابقة بعد اطلاعها على حسن الأداء لنظام إدارة الجودة للشركة.

وأضاف المدير العام أن إدارة الشركة حريصة على تطبيق جميع فعاليات وإجراءات نظام إدارة الجودة من خلال الإشراف على تطبيق خطط الجودة كخطة التدقيق الداخلي وتقارير المراجعة الإدارية.

يذكر أن جميع معامل الشركة حاصلة على شهادة علامة الجودة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاصة بالمنتج.