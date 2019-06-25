المجلس الأعلى للمرأة يطالب بحصة تتناسب مع دور المرأة في حكومة الاقليم

الديمقراطي: لن نؤجل جلسة المصادقة على اعضاء الحكومة الى ما بعد العطلة التشريعية

السليمانية – عباس كاريزي:

طالب المجلس الاعلى لشؤون المرأة في الاقليم بمنح النساء حصة تتناسب مع دورهن في حكومة الاقليم المقبلة.

وقالت الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون المرأة في الاقليم بخشان زنكنة في حديث للصباح الجديد، ان المجلس باشر فورا عقب تسمية مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم بارسال رسالة طالب فيها بضمان حصة ملائمة تتناسب مع حجم ودور المرأة في حكومة الاقليم.

واكدت زنكنة «لقد طالبنا بارزاني بعدم قبول اسماء مرشحي الاحزاب للوزارات والمؤسسات الاخرى في حكومة الاقليم، ما لم تتضمن اسماء نساء بما يتلاءم مع نسبة وجود المرأة في برلمان كردستان.

ولفتت زنكنة الى وجود جهود كبيرة قوبلت بوعود شفهية من قبل رئيس الوزراء المكلف بمنح حصة تتناسب مع مكانة المرأة في الاقليم، مؤكدة ان الجهود مستمرة عبر الندوات والمؤتمرات المختلفة لضمان مشاركة فاعلة وتمثيل جيد للنساء في الحكومة المقبلة.

واكدت، ان نسبة 30 بالمئة او اكثر قد تكون مناسبة للمرأة في حكومة الاقليم، مشيرة الى ان المجلس الاعلى لشؤون المرأة قدم خلال الدورة السابقة مشروعا لبرلمان كردستان لتحديد نسبة لا تقل عن 30 % للمرأة في حكومة الاقليم تتناسب مع تمثيلها في برلمان كردستان.

وعلى صعيد ذي صلة طالب المجلس الروحاني الايزيدي بمنصب وزاري ومدراء عامين في الحكومة الجديدة لإقليم كردستان.

وقال المجلس في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه «ندعم مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان، وندعوه الى تنفيذ واجباته بنجاح باسرع وقت ممكن وسنراقب عن كثب قريبا محاولات والية سير العملية، خاصة بعد زيارتهم للأقليات الدينية في اقليم كردستان مثل التركمان والكلدانيين».

واضاف البيان «يجب اعطاء دور مهم ومشاركة جيدة للايزيديين في الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم، بمنح الايزيديين منصب وكيل وزير ومدير عام ومستشار في السلك الدبلوماسي والمناصب المؤثرة الاخرى».

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف مسرور بارزاني قد اصدر بيانا نفى خلاله، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن حسم اسماء المرشحين للكابينة الحكومية الجديدة في الاقليم.

وذكر مكتب بارزاني في البيان،»ان الانباء التي تتحدث عن حسم اسماء المرشحين للكابينة الحكومية الجديدة، لا تمت للحقيقة بصلة».

واضاف البيان»انه لم يتم اعتماد اي اسم لاي مرشح لحد الان، مشيرا الى ان تلك الانباء لا تتجاوز التخمينات.

وكان مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، قد اجرى سلسلة لقاءات خلال الايام الماضية مع الاحزاب الكردستانية حول تشكيل الحكومة الجديدة ومرشحيها للوزارات.

الى ذلك توقفت منذ مدة اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وذكر موقع شار بريس في خبر ان الحزب الديمقراطي اشترط على الاتحاد الوطني تقديم اعتذار رسمي عما بدر من عضو مكتبه السياسي محمود سنكاوي بحق مسعود بارزاني لعودة المباحثات الثنائية بينهما مجددا.

وأكد متحدث باسم الحزب الديمقراطي ان رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني بانتظار السير الذاتية لمرشحي الاطراف السياسية التي قررت المشاركة في الحكومة المقبلة، وانه لن يؤخر تشكيلها.

وقال اوميد خوشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان عضو الوفد التفاوضي، ان رئيس الحكومة المكلف، بانتظار الاطراف التي قررت المشاركة في الحكومة لارسال السير الذاتية لمرشحيها، التي قال انها يجب ان ترسل الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وتابع خوشناو، ان جلسة برلمان الاقليم لن تؤجل، وان اداء القسم القانوني لأعضاء الحكومة لن يتم تأجيله بانتظار ان اي طرف ان لم يسلم السير الذاتية لمرشحيه، لافتا الى انه يجب الانتهاء من ذلك قبل دخول برلمان كردستان في عطلته التشريعية، الذي قال ان حزبه يرغب في نيل الحكومة للثقة قبل هذه العطلة.

يشار الى ان أمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً من موعد تكليفه لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.