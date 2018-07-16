تخصيص 3.5 ترليون دينار للبصرة واستثمارها لتحلية المياه وفك اختناقات الكهرباء

العبادي: استجابة الدولة للمواطنين قوة وليست ضعفا

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ان الدولة عندما تستجيب للمواطنيين فتلك قوة وليست ضعفاً، وبين ان العراقيين لا يقبلون الفوضى والاعتداء على القوات الامنية وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ومن يقوم بهذا الامر اشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنيين لاحداث ضرر.

وحيا رئيس الوزراء العبادي خلال اجتماع سيادته بالوزراء الامنيين ورؤساء الاجهزة والقادة الامنيين والاجهزة الاستخباراتية، القوات الامنية التي دافعت عن البلد وانقذته من الارهاب وحررت الاراضي مبيناً ان ” لدينا مرحلة البناء والاعمار التي تحتاج لضبط الامن”.

واضاف الدكتور العبادي ان ” التظاهر السلمي حق للمواطنيين ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها في حرق بنايات ومؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية تمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء فهنالك جهات من الجريمة المنظمة مهيئة لاحداث حالة فوضى”.

ودعا كل الاجهزة الامنية الى ” ان تكون على اهبة الاستعداد لان الارهاب يريد ان يستغل اي حدث او خلاف مؤكداً على اهمية العمل الامني والاستخباري”.

واشار الى ان التوجيهات للاجهزة الامنية تتمثل “بعدم استخدام السلاح الحي لمواجهة المواطنين غير المسلحين” مبينا ان “عدم استخدام الرصاص الحي لا يعني عدم التصدي الذي يجب القيام به ومن لا يقوم به يعد متخاذلاً”.

وبين ان اكثر المتظاهرين سلميون وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهين لاحداث ضرر فقد قام المخربون امس بضرب خط كهرباء بسماية وهذا فيه ضرر للمواطنيين وللدولة”.

واوضح الدكتور العبادي :اننا لا نريد للبلد ان يغرق بالنزاعات السياسية وهذه لها مجالها الذي يتم البحث فيه” مبينا ان “الاعتداء على المؤسسات الدينية وبيوت المراجع خط أحمر”.

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ان الدولة عندما تستجيب للمواطنيين فتلك قوة وليست ضعفاً، وبين ان العراقيين لا يقبلون الفوضى والاعتداء على القوات الامنية وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ومن يقوم بهذا الامر اشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنيين لاحداث ضرر.

وحيا رئيس الوزراء العبادي خلال اجتماع سيادته بالوزراء الامنيين ورؤساء الاجهزة والقادة الامنيين والاجهزة الاستخباراتية، القوات الامنية التي دافعت عن البلد وانقذته من الارهاب وحررت الاراضي مبيناً ان ” لدينا مرحلة البناء والاعمار التي تحتاج لضبط الامن”.

واضاف الدكتور العبادي ان ” التظاهر السلمي حق للمواطنيين ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها في حرق بنايات ومؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية تمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء فهنالك جهات من الجريمة المنظمة مهيئة لاحداث حالة فوضى”.

ودعا كل الاجهزة الامنية الى ” ان تكون على اهبة الاستعداد لان الارهاب يريد ان يستغل اي حدث او خلاف مؤكداً على اهمية العمل الامني والاستخباري”.

واشار الى ان التوجيهات للاجهزة الامنية تتمثل “بعدم استخدام السلاح الحي لمواجهة المواطنين غير المسلحين” مبينا ان “عدم استخدام الرصاص الحي لا يعني عدم التصدي الذي يجب القيام به ومن لا يقوم به يعد متخاذلاً”.

وبين ان اكثر المتظاهرين سلميون وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهين لاحداث ضرر فقد قام المخربون امس بضرب خط كهرباء بسماية وهذا فيه ضرر للمواطنيين وللدولة”.

واوضح الدكتور العبادي :اننا لا نريد للبلد ان يغرق بالنزاعات السياسية وهذه لها مجالها الذي يتم البحث فيه” مبينا ان “الاعتداء على المؤسسات الدينية وبيوت المراجع خط أحمر”.

وتابع “اننا نريد سماع صوت المواطن لان الدولة الحية هي من تتفاعل مع مواطنيها”.

وتفاءل الدكتور العبادي بقوله “اننا سنخرج اقوى لحماية بلدنا ونستمع لمواطنينا وتقوية مؤسساتنا “.