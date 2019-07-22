1000 دولار غرامة لالمانيين انتهكا قانون البندقية

الصباح الجديد – وكالات:

طالبت الشرطة الإيطالية، سائحين ألمانيين بمغادرة مدينة البندقية، مع تغريمهما 1000 دولار، بعد أن رصدهما شهود يحضران القهوة باستعمال أنبوبة غاز صغيرة، تحت جسر ريالتو التاريخي في المدينة. وكان الجسر التاريخي قد تم تجديده مؤخرا بملايين الدولارات.

ووجهت السلطات للثنائي تهمة انتهاك قانون البندقية الذي تم إصداره حديثا بهدف الحفاظ على النظام في الأماكن العامة وسط الأعداد الهائلة من السياح الذين تستقبلهم المدينة سنويا، وفقا لما جاء في موقع “نيوز ويك”.

وشمل القانون الجديد عدة شروط منها، أن يرتدي السياح القمصان في الأماكن العامة، ومنعت النزهات في مناطق معينة، ويحظر الاستحمام في النوافير أو الغوص في القنوات، ويتوافق كل انتهاك مع غرامة صادرة عن الشرطة المحلية.

ويقدر عدد زوار البندقية بنحو 30 مليون سائح كل عام، بينما يعيش نحو 55000 شخص في المدينة.