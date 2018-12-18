  • الثلاثاء , 18 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • فالح ناعم: أمانة بغداد استحق الفوز بكأس شهداء العراق للتايكواندو

فالح ناعم: أمانة بغداد استحق الفوز بكأس شهداء العراق للتايكواندو

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مدرب فريق نادي أمانة بغداد بالتايكواندو، فالح ناعم: ان لاعبي فريقه كانوا على قدر المسؤولية في النزالات، وحققوا النجاحات بفضل التدريب المتواصل، والالتزام بتوجيهات الملاك التدريبي، وكذلك الدعم الإداري الكبير الذي اسهم في تعزيز الجانب المعنوي للاعبي فريق التايكواندو ليثبتوا مقدرتهم الفنية العالية في المنافسات.
واضاف: حققنا النجاح في منافسات بطولة التايكواندو لفئة المتقدمين، بالحصول على 8 أوسمة، منها 7 ذهبية ووسام واحد برونزي. مبينا: ان وفد فريق أمانة بغداد في البطولة ضم عماد كاظم مديرا فنيا، والمتحدث مدربا، فضلا عن اللاعبين (عباس نعيم وعلي هاشم 54 كغم، وياسر عقيل ومؤمل محمد 58 كغم، واحمد ستار ومهدي عبد الجليل لوزن 63 كغم، وحسين عماد وسجاد صباح لوزن 68 كغم، ومهدي صالح ومنتظر صلاح 74 كغم، واحسان قاسم وعادل عمر لوزن 80 كغم، وعلي عبد الكريم وباقر صلاح لوزن 87 كغم، وناطق هلال ومهيمن ضياء لوزن + 87 كغم كغم).

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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