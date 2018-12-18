الشباب والرياضة تحتفي بالوطني قُبيل مشاركته في نهائيات أمم آسيا 2019

العبيدي يؤكد دعم الوزارة للرياضيين والسعي الى كسب ثقة الشباب

إعلام الشباب والرياضة:

احتفت وزارة الشباب والرياضة مساء أول امس، بالمنتخب الوطني لكرة القدم قبيل سفره للمشاركة في بطولة كأس اسيا 2009 في الامارات، وذلك في الاحتفالية التي اقيمت برعاية رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد العبيدي ووزير الصناعة الدكتور صالح الجبوري وعدد من اعضاء مجلس النواب ورئيس اللجنة الاولمبية والامين العام والامين المالي فضلا عن رئيس واعضاء اتحاد الكرة والكادر المتقدم في الوزارة وعدد كبير من نجوم كأس اسيا 2007 والنجوم الدوليين السابقين ورجال الصحافة والاعلام

واكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي في كلمته اننا نحتفي اليوم بأسود طالما كانوا سببا كسابقيهم في ذرف الدموع فرحا، ورجال تخطوا الصعاب وحققوا الانجازات الواحدة تلو الاخرى ومن حقهم علينا ان نحتفي بهم ونقف معهم قبيل مشاركتهم القارية.

واضاف العبيدي ان الوزارة للرياضيين وابوابها مفتوحة لهم ونؤكد كما اكد دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي واوصى بالشباب خيرا واذا ما اردنا النجاح في عملنا والفخر بنتائجنا علينا ان نكسب الشباب، مبينا ان الوزارة ليست كرسي نجلس عليه او قرارات نصدرها بل كل ملاكات الوزارة شمرت عن سواعدها ونزلوا الى الساحة وحققوا انجازات واكملوا اعمال تفتخر بها.

وختم قائلا يجب ان لا تنسينا الافراح والانتصارات دماء الشهداء وتضحياتهم ولا ننسى امهات وزوجات واخوات الشهداء واطفالهم وعلينا التكاتف معهم لنرسل رسالة للعالم اجمع ان العراق باق وسيعود كما كان واقوى.

من جهته قدم عضو مجلس النواب عباس عليوي الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه وتوجيهاته ومتابعته المتواصلة ما يسهل من مهمة منتخباتنا الوطنية في مشاركاتها الخارجية، مؤكدا ان مجلس النواب يقف مع الشباب العراقي وتطلعاتهم ويدعم مشاركة منتخبنا الوطني في كأس اسيا ويتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.

الى ذلك اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ان وزير الشباب والرياضة اكد دعمه ومساندته لمنتخباتنا الوطنية وتكفله بتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق اعدادها فيزمشاركاتها الخارجية وترجمه اليوم بحفل الاحتفاء بالمنتخب الوطني قبيل الدخول بمعسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، ما اعطى رسالة واضحة بأن الوزير داعم للرياضة العراقية والمنتخبات الوطنية لكل الالعاب والفعاليات ومنها كرة القدم. ثم تغنى الشاعر حسام السبعاوي بالشباب العراقي واللحمة الوطنية ليتم بعدها تناول وجبة العشاء على شرف المنتخب الوطني المشارك في كأس اسيا.