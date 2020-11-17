تشخيص المشكلات ركيزة اساسية لحلول مناسبة في الموارد الاقتصادية

في مؤتمر شارك فيه باحثون ومتخصصون من البصرة والجامعات العراقية

البصرة – سعدي السند :

تحت شعار (تشخيص المشكلات ركيزة اساسية لحلول مناسبة) بدأت اعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية الادارة والاقتصاد في جامعة البصرة والموسوم (سوء الادارة والهدر في الموارد الأقتصادية ) وعبر منصة زوم الألكترونية .

محاولة لوضع الحلول المناسبة

وافتتحت اعمال المؤتمر بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بعدها عزف النشيد الوطني ثم كلمة الدكتور عبد الحسين توفيق شبلي عميد كلية الادارة والاقتصاد ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، والتي جاء في مستهلها تأكيده على سعي الكلية المستمر لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تسهم في تشخيص المشكلات المختلفة وفي محاولة لوضع الحلول المناسبة املين ان تلقى آذانا صاغية من قبل أصحاب القرار ، مشيرا الى سعى الكلية من خلال الباحثين الافاضل الى التأكيد على ان الازمات الاقتصادية لا يمكن ان تحل بقرارات سياسية ما لم يكن هناك ربطاً متيناً ما بين رؤية الاكاديمي وصاحب القرار فكلاهما يكمل الاخر.

محاضرات مهمة

وكان من اعمال الجلسة الاولى للمؤتمر تقديم محاضرة عن تداعيات القرار التشريعي رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٨ على إدارة المؤسسات الحكومية القاها الدكتور صلاح نوري ، تلاها القاء بحثين جاء الاول بعنوان مزاد العملة العراقي واثره في الهدر المالي – دراسة تحليلية ، اما البحث الثاني فجاء عن قياس وتحليل العلاقة بين صافي التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي والتضخم في العراق.

طرح حلول اكاديمية تخدم مشكلات الاقتصاد

ويهدف المؤتمر الى طرح حلول اكاديمية تخدم مشكلات الاقتصاد والادارة في العراق خلال الفترة الراهنة .

وتضمن المؤتمر القاء (٢٣) بحثا من قبل باحثين ومختصين من جامعة البصرة والجامعات العراقية ضمن محاور اقتصادية وادارية ومالية ومصرفية ومحاسبية واحصائية ونظم معلوماتية .

واوصى المؤتمرون بالتأكيد على أهمية استخدام التنبؤ في صياغة القرارات كأسلوب لبناء الخطط المستقبلية، وضرورة زيادة الدعم الحكومي المباشر والفعال للمنظمات عامة ، وتوفير السبل السليمة لمكافحة الفساد الاداري والمالي من خلال عمليات اعادة تنظيم وهيكلية الاعمال وجعله ملائم لاعتماد اساليب الكترونية حديثة في اداء الاعمال والابتعاد عن الاجراءات الروتينية في العمل ، اضافة الى ضرورة وضع قاعدة بيانات خاصة بمتخذ القرار تحدث بشكل مستمر لتعزيز ودعم القرار والابتعاد عن الحلول الارتجالية من جهة والوصول إلى عملية الإبداع الاداري من جهة أخرى

التخطيط السليم

وصرح الدكتور عبد الحسين توفيق شبلي عميد كلية الادارة والاقتصاد ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان الازمات الاقتصادية والتخطيط السليم للحكومات لا يمكن ان يلقى النجاح بقرارات سياسية ما لم يكن هناك ربطاً متيناً ما بين رؤية الاكاديمي في الجامعات ومراكز الابحاث وصاحب القرار بشكل متكامل من أجل وضع الخطط الاقتصادية والتخطيط السليم المستند الى رؤى أكاديمية .

عقود الخدمة والجباية

وناقش بحث في ادارة الاعمال أعتماد تحليل لصياغة بديل استراتيجي لمعالجة عقود الخدمة والجباية – دراسة تطبيقية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب.

تضمن البحث الذي قدمه الباحث احمد غازي حمود أربعة فصول تناول الفصل الأول الدراسات السابقة ومنهجية البحث ، وتضمن الفصل الثاني الإطار النظري وتكون من مبحثين المبحث الأول التحليل الاستراتيجي والمبحث الثاني ادوات التحليل الاستراتيجي ، وبين الفصل الثالث الجانب التطبيقي وجاء الفصل الرابع والأخير بأهم الاستنتاجات والتوصيات.

وهدف البحث الى التعرف على واقع عملية التحليل البيئي في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وتشخيص عوامل البيئة الداخلية لمعرفة مكامن القوة ونقاط الضعف في الشركة والوقوف على إفرازات البيئة الخارجية ذات التأثير في الشركة متجسدة بفرص يمكن أستغلالها وتهديدات يفترض تحاشيها أو تجنبها أو الحد من تأثيرها ، وأستنتج الباحث وجود أمكانية لاستخدام تحليل البيئة الداخلية والخارجية للشركة لصياغة مجتمع الدراسة .