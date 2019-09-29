التعليم النيابية تدعو السهيل لمنح دور ثالث للطلبة المكملين في الجامعات

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت لجنة التعليم العالي النيابية امس الاحد وزير التعليم العالي قصي السهيل الى منح فرصة دور ثالث لطلبة الجامعات اسوة بطلبة المراحل الاعدادية والمتوسطة في وزارة التربية.

وقال نائب رئيس اللجنة حسن المسعودي ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بالتفاتة ابوية مشكورة بصفته وزير التربية وكالة بمنح طلبة الدراسات المنتهية المتوسطة والاعدادية فرصة دور ثالث”، مؤكدا أنها “خطوة نثني عليها وعلى جهود الوزير في منح فرصة امل جديدة لابناءنا الطلبة”.

واضاف المسعودي، ان “اللجنة تعمل بجهود حثيثة الى جانب الوزارة من اجل منح فرصة دور ثالث لطلبة الجامعات”، مؤكدا أنها “خطوة إن تحققت فهي مهمة وجزء من الرعايا الابوية ورسالة ايجابية من قبل الوزارة وشخص الوزير الى الطلبة بانها مقدرة لمعاناة الطلبة والظروف التي يمرون بها”.