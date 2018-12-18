فيد كريم: فرصة الحكام الشباب كبيرة هذا الموسم

نيل الشارة الدولية طموحه

بغداد ـ الصباح الجديد:

من يتابع مباريات دوري الكرة الممتاز او بطولة كأس العراق للموسم الحالي، يلاحظ بروز العديد من الاسماء الشابة بتقديم الإداء الفني الإيجابي، ولم يقتصر التفوق على اللاعبين او المدربين، بل كان لقضاة الملاعب حضور ناجح، حيث سجل العديد من العناصر التحكيمية الشبابية الاداء الفني الجيد، بينهم الحكم الاتحادي، فيد كريم، الذي تحدث عن بداياته مع التحكيم، فقال:

لعبت ضمن صفوف فريق الطليعة الشعبي بمحافظتي كربلاء وكنت لاعباً في منطقة الوسط، ولم افكر يوماً بدخول سلك التحكيم، ولكن استاذي التدريسي الحكم رائد حبيب، نصحني في المشاركة بدورة التحكيم التي اقيمت في كربلاء عام 2008 للحكام المستجدين، فنلت شارة التحكيم فئة الرجة الثالثة، وبعد عامين اصبحت في عداد حكام الدرجة الثاني، وفي العام 2013 انضممت إلى قائمة التحكيم فئة الدرجة الاولى.

واضاف: بالتأكيد فان طموحي الكبير هو الحصول على الشارة الدولية وهو حلم جميع الحكام في الانضمام إلى قائمة القضاة الدوليين وهو شرف لكل حكم شاب، هذا الحلم يصبح حقيقة شريطة التفوق في تقديم الاداء الفني الافضل بالمباريات والتحضير الذهني الإيجابي قبل الدخول في المباراة، لاثبات الجدارة فوق المستطيل الاخضر من خلال الدقة في القرارات وعدم التأثر بالضغط والتدريبات المكثفة التي ترتقي بمعدل اللياقة البدنية وهي سلاح الحكم في الملعب.

وتابع قائلا: لجنة الحكم في محافظة كربلاء التي يقودها الكابتن، حكيم حميد، تعزز حضور الحكم الكربلائي وتواكب تدريباته وتعمل على تشجيعه وحثه على النجاح في المشاركة بإدارة المباريات، اللجنة تعمل بثقة وهي جزء مهم في الاتحاد الفرعي لكرة القدم الذي يرأسه عضو اتحاد اللعبة المركزي، يحيى كريم، فالجميع يعمل كخلية واحدة الهدف تقديم العطاء الافضل والارتقاء بمؤهلات الحكام.

واشار فيد، إلى ان القضاة الشباب هذا الموسم حصلوا على فرصة جيدة جدا، فتم منحهم الثقة الكبيرة في إدارة المباريات سواء كانت جماهيرية او الديربي او غيرها، والحمد لله اشتركت في قيادة 10 مباريات بالتساوي بين الدوري والكأس، وقدمت في هذه المباريات مستوى فني جيد اشادت به لجنة الحكام والجماهير والنقاد، وهذا يدفعني لتقديم افضل المستويات في المباريات المقبلة لاثبات الجدارة وتأكيد حضوري في الميدان الذي اصبح عشقي لما وجدت فيه من مقدرة للحكم ان يكون سيداً حقيقياً للساحة بحنكته وثقته بقدراته الفنية واتخاذه للقرارات المناسبة في اللحظة المناسبة.

واوضح الحكم الشاب، فيد كريم، مواليد 1991، بكالوريوس هندسة كهرباء من جامعة كربلاء، ان الحكم يحتاج إلى الإهتمام واقامة معسكرات تدريبية متواصلة والورش المتخصصة بعلم التحكيم والقانون وكل ما يستجد، لان ذلك يسهم في تقدم المستوى الفني للقضاة من خلال رفع الكفاءة الفنية في المباريات والخروج باقل عدد من الاخطاء في المباريات ونيل الإشادة من مقومي التحكيم والثناء من لجنتي الحكام المركزي، والفرعية.

وعن الحكم الذي تأثر به، قال فيد: اتابع الحكم الدولي الأوزبكي رافشان إيرماتوف، وهو الذي تأثرت به كثيرا، مستواه الفني الكبير وثقته بقراراته ومواكبته للحالة مباشرة، هذه النقاط أسهمت في منحه المشاركة باكبر البطولات الكروية ونجح في اثبات حضورا ايجابياً.

اما عن الهوايات الاخرى، فذكر ان السباحة ولعبة كرة التنس هي ابرز هواياته بعد عشقه للتحكيم والتركيز على فهم قانونه والاستفادة من تجارب القضاة السابقين، والتطلع إلى تاكيد النجاح في إدارة المباريات التي تسندها إليه لجنة الحكام في الاتحاد المركزي لكرة القدم.