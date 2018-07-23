عروض أزياء الأطفال تسهم في بناء شخصايتهم

نسمع ونشاهد ونقرأ عن عروض الأزياء وهو نوع من الفنون التعبيرية التي يتم من خلالها تقديم الأزياء والإكسسوارات بواسطة عارض أو عارضة لا يقل عمرها او عمره عن 20 عاماً تقريباً وهذا أمر طبيعي، ولكن حينما يكون العارض أو العارضة من الاطفال يكون الأمر غريباً بعض الشيء، حيث تتطلب هذه المهمة الظهور بمظهر خاص واللجوء إلى وضع الميك أب والاستعانة بعدسات لاصقة ملوّنة والكثير من مستحضرات التجميل التي تعد عنصراً أساسيا لعرض الأزياء.

وفي هذا الصدد قالت خبيرة الموضة العربية خلود سليمان، إنها تدعم عروض أزياء الأطفال، مشيرة إلى أنها تساعد الأطفال على بناء شخصايتهم ليظهروا بمظهر لائق وكنماذج مبدعة.

وأضافت خبيرة الموضة في تصريحات صحفية ،أنه لا يحق استغلال الأطفال في عالم الموضة بهدف تحقيق الربح، ولكن مشاركة الأطفال من أجل تنمية المهارات عندهم على اختياراتهم للأزياء للظهور بنحو جديد ومميز ، لافتة إلى أن هذا يسهم في أن يجعل الطفل يهتم بنفسه كفرد مؤثر في المجتمع وقدوة للأطفال وينعكس بنحو إيجابي على شخصيته وتعزيز ثقته في نفسه.

وأكدت أنها تدعم موهبة الأطفال كعارضي أزياء وإنها ستقوم بإطلاق مبادرة لتشجيع موهبة الطفل في عالم الموضة كأي موهبة أخرى.

أصغر عارضة أزياء في العالم

لفتت الطفلة البريطانية ميلا بيل انتباه أكبر بيوت الأزياء في العالم بجمالها، كما أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في العالم برغم من أن عمرها لا يتجاوز العامين وتمتلك بيل أكثر من 140 ألف متابع على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وأيضاً هي من أشهر الشخصيات في عالم الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أجمل طفلة في العالم

تعد الطفلة الروسية «كريستينا بيمينوفا»، البالغة من العمر 12 عاماً، أجمل طفلة في العالم بحسب ما تلقبها وسائل الإعلام بالعالم، منذ ولادتها وحتى الآن، وتعمل كعارضة أزياء محترفة .

ذاع صيتها وانتشرت صورها عبر شتى الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حتى إنها تصدّرت غلاف مجلة فوغ Bambini المرموقة.

النعومة والأناقة

حظيت أصغر عارضة أزياء، وهي الطفلة الأسترالية التي برغم صغر سنها تعمل عارضة أزياء في العالم، بإعجاب العديد من متتبعيها الذين بلغ عددهم أكثر من 56 ألفاً و600 متابع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وحقق حسابها الشخصي 56 ألفاً و600 متابع، وبالرغم من صغر سنها إلا أنها تعمل عارضة أزياء كما جاء في وصفها عبر حسابها الشخصي، وتتميز إطلالاتها بالنعومة والأناقة.