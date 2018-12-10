التخطيط تجري مسحا تجريبيا لتجمعين في بغداد ضمن برنامجها الوطني

استعدادا لتنفيذ المسح الشامل للأسر في العشوائيات العام المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجرت وزارة التخطيط مسحا تجريبيا لعدد من تجمعات السكن العشوائي في العاصمة بغداد .. وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتنفيذ مشروع المسح الاجتماعي والاقتصادي الشامل للأسر في التجمعات العشوائية في العام المقبل 2019، الذي سينفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر.

وذكر بيان صحفي عن المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط ان فرق العمل الميدانية التابعة للجهاز المركزي للإحصاء والإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر اجرت اليوم مسحا تجريبيا شمل تجمعين للسكن العشوائي ضمن المحلة 405 التابعة لبلدية الكاظمية .. مبينا ان الهدف من هذا المسح هو الوقوف على واقع العشوائيات التي تم تحديدها سابقا ، ،ويأتي ضمن البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي في العراق ، وفقا لخريطة الطريق التي اعدت بالتعاون منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات) ، وتشمل عددا من الاطر والإجراءات ، فنية وإدارية وقانونية ومالية ومؤسساتية ، وأشتمل كل اطار من هذه الاطر على جملة من الاجراءات وصولا لتحقيق المعالجة الكاملة لملف العشوائيات

وأضاف البيان ان نتائج هذا المسح التجريبي ستمثل اهمية خاصة وتسهم كثيرا في تذليل ومعالجة المشاكل والتحديات المتوقع ظهورها خلال تنفيذ المسح الوطني الشامل للعشوائيات خلال العام المقبل ، وبالتالي سيجري العمل على معالجتها قبل الشروع بتنفيذ المسح المذكور .. مضيفا ان فرق العمل الميدانية التي تقوم بتنفيذ المسح التجريبي جرى تدريبها بنحو مكثف على الاجهزة اللوحية (تابليت) التي سيتم استعمالها في تنفيذ المسح ، الامر الذي سيعطي البيانات دقة عالية وسرعة في ادخالها ضمن البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات .

ولفت البيان إلى ان المسح الاجتماعي والاقتصادي الشامل للأسر في التجمعات العشوائية يهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن تجمعات السكن العشوائي في عموم العراق ، بغية ايجاد الحلول والمعالجات لهذه الملف المهم .. موضحا ان الاستمارات الخاصة بالمسح تتضمن جملة من المعلومات التفصيلية التي تتعلق بالأسر الساكنة في العشوائيات ، وكذلك خصائص السكن العشوائي وطبيعة الخدمات المرتبطة بالوحدة السكنية ، التي تشمل الطرق ومعالجة النفايات والماء والكهرباء والصرف الصحي ، ومدى امتلاك الاسرة للسلع المعمرة ، وطبيعة المادة المشيدة منها الوحدة السكنية وعدد الغرف ، وفيما اذا كان التجمع العشوائي ضمن التصميم الاساس للمدن وموقعه في وسط او اطراف المدينة ، و ماهي استعمالات الارض التي نشأ فيها التجمع السكني وعائدية ملكية هذه الارض ، وفيما اذا كانت هناك مساحات شاغرة يمكن تطويرها لاحقا ‘ فضلا عن حالة التجمع العشوائي ومدى صلاحيته للسكن ، وطبيعة النسيج العمراني ،.. مبينا ان عملية حصر وترقيم للمباني والأسر التي تقطن التجمعات العشوائية ستسبق عملية تنفيذ المسح .

البيان اوضح ايضا .. ان المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسر في التجمعات العشوائية سيجري تنفيذه على وفق الية ومنهجية معتمدة دوليا جرى تكييفها مع الواقع العراقي .. مؤكدا ، ان نتائج هذا المسح وكذلك مسح تثبيت السكن العشوائي الذي سبق للوزارة ان قامت بتنفيذه عام 2016 سيحدد نوع التدخل او المعالجة المطلوبة في كل تجمع عشوائي ، سواء من خلال التأهيل او اجراء عملية اعادة توطين او مشاركة في الارض .

ودعت وزارة التخطيط في بيانها الاسر الاسكان في التجمعات العشوائية إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية من خلال الادلاء بالمعلومات الكاملة والصحيحة ، لان الهدف من هذا المسح هو معالجة مشكلة العشوائيات ، من خلال ايجاد البديل المناسب الذي يوفر السكن المريح لساكني لهم .

وسبق لوزارة التخطيط ان اعلنت ان اكثر من 3 ملايين انسان يعيشون في تجمعات السكن العشوائي التي يبلغ عددها حوالي 4 آلاف عشوائية وتضم اكثر من 500 الف وحدة سكنية ، وتحتل العاصمة بغداد المركز الاول بما يزيد عن (1000) عشوائية .

وكانت وزارة التخطيط قد اطلقت الشهر الماضي نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجولة السادسة لسنة 2018 في العراق ، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان بالتعاون مع منظمة اليونيسف والذي يعد من اهم الادوات الاساسية لرصد وقياس التقدم في تبني حقوق الاطفال والنساء ويقدم صورة عن اوضاعهم خلال احتفالية اقامتها الوزارة بقاعة كلكامش في فندق بابل ببغداد.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية /التخطيط وكالة الدكتور فؤاد حسين في كلمته له نحتفل اليوم باطلاق نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات / الجولة السادسة لسنة 2018 ، مضيفا ان اطلاق هذه النتائج تاتي ضمن سلسة انجازات الجهاز المركزي للاحصاء وهيئة احصاء اقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف .

واشار الى ان وضع الام والوليد والطفل لايمكن اعتباره كيانا منفصلا عن الواقع الاجتماعي لذلك فأن التنمية والرعاية في هذا المجال يعد هدفا اساسيا من اهداف التنمية المستدامة ، مبينا ان ضمان بقاء الطفل وحماية امنه وتوسيع مشاركته ليست مسؤولية احادية الجانب اوالاتجاه وانما هي محصلة عوامل وظروف عديدة تتفاعل تاثيراتها.

وتابع بالقول في ضوء المتغيرات العالمية من الاهداف الانمائية الالفية الى اهداف التنمية المستدامة اصبح موضوع توفير بيانات احصائية حديثة من الاولويات لاسيما وان الوزارة تتولى مسؤولية اعداد الخطط التنموية الخمسية والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبالتنسيق مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المدنية كما وتتبنى توفير مؤشرات اهداف التنمية المستدامة ، مؤكدا ان المسح العنقودي متعددا المؤشرات MICS6 ستتيح قياس وتقييم البرامج الصحية لتكون نقطة الانطلاق نحو برامج صحية موجه تسعى لتحقيق الاهداف المرجوة والتي جاءت نتيجة جهود حثيثة بذلها الجهاز المركزي للاحصاء باتجاه توفير بيانات احصائية دقيقة وحديثة .