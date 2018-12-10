«الهيدروليكية» تسعى للحصول على شهادة الجودة الدولية من شركة فكسل العالمية

التأهيل الهندسي تقيم دورة التوثيق لنظام إدارة الجودة

بغداد _ الصباح الجديد:

تواصل الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سعيها للحصول على شهادة الجودة.

وذكر مدير عام الشركة المهندس حيدر ناصر ظاهر في تصريحات صحفية ان الشركة وقعت عقدا مع شركة فكسل العالمية لمنح شهادة الجودة الدولية لجميع المصانع التابعة لها ، مشيرا الى ان الشركة باشرت باجراء عملية التدقيق الداخلي في جميع المعامل والاقسام التابعة لها منذ مطلع العام الحالي وانجزت بحدود (50) عملية تدقيق وتستعد لاجراء عمليات التدقيق الخارجي للحصول على الشهادة .

ولفت المدير العام الى قيام الشركة بتنظيم دورة تعريفية حول نظام ادارة الجودة جرى خلالها تقديم شرح مفصل عن فوائد هذا النظام والنتائج الايجابية للحصول على شهادة الجودة وعملية تطبيق النظام حيث تخلل الدورة طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع كما شهدت تفاعلا بناء بين المشاركين والمحاضر.

من جهة اخرى اكد المدير العام ان الشركة حققت جميع متطلبات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمنحها المصادقة وتسميتها كجهة مركزية معتمدة لمعايرة عدد القياس ( قدمات القياس ، المايكرومترات الداخلية والخارجية) وفقا للمواصفة العالمية للتتبع والقياس (ISO 9001:2015) ، موضحا بأنه قد تم تأهيل ملاك متخصص من الفاحصين مخولين من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلا عن امتلاك الشركة لنظام معايرة متكامل مصادق ومعتمد من الاخيرة.

على صعيد متصل اقامت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن دورة التوثيق لنظام إدارة الجودة لعدد من منتسبي شركات القطاع العام من الوزارة والوزارات الأخرى .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري إن الشركة تواصل برامجها التدريبية في تنظيم الدورات حيث أقامت دورة التوثيق لنظام إدارة الجودة لنشر ثقافة الجودة وتوعية القطاعات المختلفة بأهمية المواصفات الدولية Iso 10013:2001 , 9001:2015 iso ومن هذا المنطق تم إقامة دورة التوثيق لنظام إدارة لعدد من منتسبي المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الأوسط وشركة الأنابيب النفطية كذلك شركة ابن ماجد العامة للصناعات الهندسية إضافة إلى شركة الاستكشافات النفطية وشركات القطاع العام من الوزارة والوزارات الأخرى ولمدة ثلاثة أيام على قاعة التدريب الكبرى في مقر الشركة وان هذه الدورة هي مقررات البرنامج الذي نفذته الشركة في كل سنة لمساعدة الشركات للتأهيل للحصول على شهادات المطابقة بموجب المواصفة القياسية الدولية 9001:2015 iso والمواصفات ذات العلاقة , إضافة إلى إن الشركة لديها فريق استشاري حاصل على شهادات مدققي جودة دوليين معتمدين من المنظمة الدولية لتسجيل مدققي الجودة (irca) في بريطانيا لتنفيذ كافة عمليات التأهيل للشركات والشركات الأخرى إضافة إلى شهادات المتدربين المعتمدين التي تؤهلهم لإقامة الدورات التدريبية .

من جانبها حققت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تطورا كبيرا في حجم الانتاج والمبيعات لمنتجها من مادة حامض الكبريتيك المركز خلال شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة بشهر تشرين الأول من هذا العام.

وقال الشمري ان كمية انتاج حامض الكبريتيك المركز المتحققة لشهر تشرين الثاني من هذ العام بلغت (850) طنا بنسبة تطور (+77%) عن شهر تشرين الاول للعام نفسه فيما بلغت كمية المبيعات في شهر تشرين الثاني (801) طنا وبنسبة تطور (+157%) مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأكد الشمري ان استمرار الشركة في تحقيق هذا التطور في الانتاج والمبيعات جاء نتاج وثمرة لاعمال الصيانة والتأهيل الدورية على معدات مصنع حامض الكبريتيك المركز وللسياسة المعتمدة في توسيع المساحة التسويقية لتشمل جميع مناطق البلاد إضافة الى قيام الشركة بنقل وإيصال المواد الكيمياوية الى مواقع الجهات المستفيدة بواسطة عجلاتها التخصصية للحفاظ على جودة ونوعية المواصفات القياسية لهذه المادة الحيوية التي تحتاجها شركات ومصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.