288 مشروعا لإعادة الاستقرار والاعمار في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، أهمية العمل بخطط متوازية لتحقيق الاستقرار من جانب وإعادة الاعمار من جانب اخر، من خلال تنفيذ المشاريع المقررة، والتي وصل عددها إلى 288 مشروعا في شرق وغرب الموصل.

وذكرت الأمانة العامة في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، ان العلاق، بحث خلال استقباله مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق منير تابت، وفريق عمله اخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المستعادة، وذلك بحسب الاولويات التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.

وأوضح العلاق، ان الحكومة بصدد طرح مصفوفة متكاملة عن أولويات وأنواع مشاريع إعادة الاعمار والاستقرار وفقا لسقوف زمنية محددة، بعد ان تستكمل الاستمارات الخاصة بالالتزامات الدولية التي أطلقت في مؤتمر الكويت.

كما ناقش الجانبان مجموعة من التحديات التي ترافق الاعمال التي تبنى البرنامج الاشراف على تنفيذها في الموصل، أهمها مبالغ التمويل التي اعلنت الدول الصديقة عنها، وتحديد مواقع لتجميع الأنقاض وركام ومخلفات المباني والمنازل المهدمة وإمكانية استثمارها في اعمال التدوير.

من جانبه أشار رئيس فريق إعادة الاستقرار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى ان عدد المشاريع المقرر تنفيذها في شرق وغرب الموصل بلغت (288) مشروعاً، فضلا عن مجموعة من المشاريع في المناطق المتضررة بضمنها قضاء سنجار.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الأمور اللوجستية الخاصة بمؤتمر المصالحة المجتمعية المزمع عقده خلال الشهر الجاري في ناحية برطلة.