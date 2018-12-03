الحمدوشي وشروق يخطفان بطولتي العرب الفردية للرجال والسيدات بالشطرنج السريع

5 حكام عراقيين يواصلون دورة «نورم . أ. أي»

دبي ـ د. غانم نجيب*

خطف اللاعبان المغربي هشام الحمدوشي والمصرية شروق ناجي وفا بطولتي العرب الفردية للرجال والسيدات بالشطرنج السريع (بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي الجديد للعبة أركادي) التي اختتمت في مدينة دبي ضمن منافسات بطولة العرب الشطرنجية التي تتواصل فعالياتها حتى العاشر من الشهر الجاري وأحرزا الجائزتين الاولى للفئتين.

وجاء فوز هشام الحمدوشي في البطولة بعد ان جمع خمس نقاط ونصف ، وهو رصيد نفس منافسه الجزائري بلال بلحسن ، الا ان الصراع حسم لصالح الاول بعد ان كسر تعادلها حسب لوائح الاتحادين الدولي والعربي للعبة، اذ ان الكفة مالت الى الحمدوشي حسب لوائح كسر التعادل المعتمدة عربيا ودوليا، تاركا المركز الثاني الى بلحسن، واحرز اللاعب المغربي محمد الحدوشي المركز الثالث على الرغم من تعادل نقاطه مع رصيد اللاعبين (القطري محمد السيد واللبناني احمد الكاتب) اذ جمع كل منهم اربع نقاط ونصف ، الا ان تعادلهم كسر حسب اللوائح المعتمدة كذلك.

وجاء تربع المصرية شروق وفا على عرش البطولة بعد ان جمعت ست نقاط ، التي خاضت جولة صعبة امام لاعبتنا الشابة نبأ سامي التي ابدت مهارة رائعة في هذه المواجهة التي تواصلت بعد ان انتهت لقاءات جميع الطاولات الاخرى، واحتلت اللاعبة الجزائرية حياة طوبال المركز الثاني برصيد 5 نقاط ونصف، فيما جاءت اللاعبة الاردنية يشرى الشعيبي بالمركز الثالث 5 نقاط.

وعاد اللاعب الاماراتي سالم عبد الرحمن الى صدارة قائمة مسابقة الرجال التي فقدها خلال الجولة السابقة، وجاءت العودة بعد فوزه على اللاعب المغربي هشام الحمدوشي في الجولة السابعة التي جرت منافساتها في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة ورفع بذلك رصيده الى خمس نقاط ، وجاء في المركز الثاني الجزائري بلال بلحسن برصيد اربع نقاط ونصف متقدما على هشام الحمدوشي الذي احرز المركز الثالث بالرصيد نفسه الاان بلحسن تقدم حسب اللوائح المعتمدة لكسر التعادل.

واحتلت اللاعبة المصرية شاهندة ناجي وفا قائمة المشاركات في منافسة بطولة السيدات بعد ان جمعت خمس نقاط وجاءت اللاعبتان الجزائرية امينة مزيود والمصرية شروق ناجي وفا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي بعد ان جمعت كل منهما اربع نقاط ونصف النقطة، الا ان مزيود تقدمت حسب لوائح كسر التعادل.

وتتواصل محاضرات الدورة التدريبية الدولية التي ينظمها الاتحاد الاماراتي بالتعاون مع الاتحاد العربي لمنح لقب حكم دولي ( نورم . أ .أي)، والتي يشارك فيها 5 محكمين من العراق، هم: ويشار محمود زغير( مقيم في الامارات)، واحسان كاظم محمود (بغداد)، ومحمد ابراهيم حسين ( ديالى)، وعبد الكريم عبدالقادر احمد ( السليمانية)، وحسين علي حسين(كربلاء).

* موفد الاتحاد العراقي للإعلام الرياضي