الجوية يستعيد صدارة ممتاز الكرة

الزوراء والنفط يختتمان اليوم الجولة العاشرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

استعاد نادي القوة الجوية، صدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد انتصاره بهدف من دون رد على نظيره أمانة بغداد، أمس الإثنين. ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى.هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع أمجد راضي، لاعب القوة الجوية في الدقيقة الخامسة.

وارتقى القوة الجوية لصدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، في حين تجمد رصيد أمانة بغداد عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتعادل نادي الطلبة مع نظيره نفط الوسط، بنتيجة 2-2، وارتفع رصيد الطلبة إلى 12 نقطة في المركز العاشر، مقابل 14 نقطة لنفط الوسط في المركز السادس.

وخطف النجف أول انتصاراته في الدوري الممتاز، بفوزه على ضيفه نفط ميسان، بهدف من دون رد سجله طاهر حميد، في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي، وبات رصيد النجف 7 نقاط، ليصبح في المركز 19، فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 17 في المركز الخامس.

وقفز السماوة 4 مراكز في ترتيب الدوري بفوزه على أربيل بهدف دون رد سجله اللاعب نصير سراج، ورفع السماوة رصده إلى النقطة الـ 11 في المركز 12، في حين تجمد رصيد أربيل عند النقطة 13 في المركز التاسع.

وتختتم مباريات الجولة اليوم الثلاثاء باقامة مباراة الزوراء والنفط في الساعة الرابعة و15 دقيقة عصرا بملعب الشعب الدولي.