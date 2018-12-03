دوري نساء كرة اليد في 12 شباط المقبل

الجمعة .. انطلاق الجولة الثانية لدوري المتقدمين الممتاز

بغداد – حسام عبد الرضا*

عقد الاتحاد المركزي لكرة اليد ظهر أول أمس اجتماعا مع ممثلي الأندية المشاركة في الدوري النسوي لكرة اليد وعددها ( 7 ) أندية .. وترائس الاجتماع أمين السر العام للاتحاد محمد الأعرجي ورئيسة اللجنة النسوية عضو الاتحاد اعتبار محمد وبحضور ممثلي أندية السلام والشباب والحسين من كربلاء والديوانية وبعثت أندية افروديت من السليمانية واربيل والقلعة الاربيلي كتب مشاركة في الدوري، حيث رحب محمد الأعرجي بالحضور مثمنا مجيئهم واعلانهم المشاركة متمنيا للجميع التوفيق.. بعدها تم شرح الأمور الفنية الدوري من قبل عضو الاتحاد، اعتبار محمد ومناقشتها مع الحضور.

وتم الاتفاق على عدة نقاط وهن كالاتي : يقام الدوري على شكل تجمعات من 2 إلى 3 تجمعات، ويكون التجمع الأول بتاريخ 12 من شباط المقبل الجمعة في محافظة كربلاء ( أن تم توفير المستلزمات ).

التجمع الثاني يبدأ يم الاول من نيسان المقبل ( يحدد مكانة في الأيام المقبلة )، وتم تحديد يوم الخامس من شهر شباط المقبل آخر موعد لاستلام كشوفات الأندية مع جلب هوية الأحوال المدنية، ويحق لكل نادي تسجيل 20 لاعبة مع 4 إداريين في الوفد ويتم تسجيل 16 لاعبة في استمارة المباراة .

وأكد الاتحاد على النادي المضيف للتجمع توفير اما ( السكن او الطعام ).. ويمنع جلب اي لاعبة من غير الجنسية العراقية، كما، يمنع مشاركة اي لاعبة مسجلة او شاركت في غير نادي آخر خلال هذا الموسم ، و ضرورة توحيد ملابس اللاعبات والمدربين .

إلى ذلك، اعلن الاتحاد المركزي لكرة اليد، جدول مباريات الدور الثاني لدوري الكرة الممتاز، حيث سينطلق يوم الجمعة المقبل 7 كانون الأول الجاري، باقامة 3 مباريات، تعقبها في اليوم التالي 3 مباريات ايضا، ففي يوم الجمعة، يلعب الشرطة والكوت في المدرسة التخصصية ويتقابل ديالى والجيش في قاعة ديالى، وتضيف قاعة كربلاء لقاء المسيب والكرخ، اما يوم السبت فيلتقي السماوة والفتوة في قاعة الأول، وكربلاء والسليمانية في قاعة كربلاء، وبلدية البصرة يواجه النجف في قاعة بلدية البصرة.

واسفرت نتائج الدور الأول عن فوز الشرطة على الفتوة بنتيجة 36 مقابل 50 هدفا، والجيش على الكوت بـ 30 مقابل 12 هدفا والنجف على المسيب بنتيجة 27 مقابل 20 هدفا، والكرخ على الكوت بنتيجة 28 مقابل 16 هدفا، والسليمانية على بلدية البصرة بـ 24 مقابل 19 هدفا، وديالى على كربلاء بنتيجة 29 مقابل 24 هدفا.

* المنسق الإعلامي لاتحاد كرة اليد