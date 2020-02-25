سفير الاتحاد الاوروبي: نتطلع الى حكومة تقود العراق إلى انتخاباتٍ مبكرة

بغداد – الصباح الجديد:

اورد سفير الاتحاد الاوروبي في البلاد مارتن هوث امس الثلاثاء على تويتر، تطلع الاتحاد الى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخاباتٍ مبكرة .

وقال في تغريدة اطلعت عليها الصباح الجديد في الموقع المذكور: “انطلاقًا مما يبدو عليه التوافق في العراق، وبصفته جزءٌ من المجتمع الدولي، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومةٍ جديدة وكفوءة ضمن الفترة المحددة لتقود العراق إلى انتخاباتٍ مبكرة”.