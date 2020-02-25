بغداد – الصباح الجديد:
اورد سفير الاتحاد الاوروبي في البلاد مارتن هوث امس الثلاثاء على تويتر، تطلع الاتحاد الى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخاباتٍ مبكرة .
وقال في تغريدة اطلعت عليها الصباح الجديد في الموقع المذكور: “انطلاقًا مما يبدو عليه التوافق في العراق، وبصفته جزءٌ من المجتمع الدولي، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومةٍ جديدة وكفوءة ضمن الفترة المحددة لتقود العراق إلى انتخاباتٍ مبكرة”.
سفير الاتحاد الاوروبي: نتطلع الى حكومة تقود العراق إلى انتخاباتٍ مبكرة
بغداد – الصباح الجديد:
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