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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سفير الاتحاد الاوروبي: نتطلع الى حكومة تقود العراق إلى انتخاباتٍ مبكرة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اورد سفير الاتحاد الاوروبي في البلاد مارتن هوث امس الثلاثاء على تويتر، تطلع الاتحاد الى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخاباتٍ مبكرة .
وقال في تغريدة اطلعت عليها الصباح الجديد في الموقع المذكور: “انطلاقًا مما يبدو عليه التوافق في العراق، وبصفته جزءٌ من المجتمع الدولي، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومةٍ جديدة وكفوءة ضمن الفترة المحددة لتقود العراق إلى انتخاباتٍ مبكرة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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