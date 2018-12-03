العراق والكويت يسجلان أول حضور في نهائيات 1972 بتايلاند

تاريخ العرب في أمم آسيا

العواصم ـ وكالات:

شهدت مشاركة المنتخبات العربية في كأس آسيا لكرة القدم، تصاعدا واضحا على امتداد تاريخ البطولة، وهو نابع من التطور الكبير الذي أصاب المستديرة في الدول العربية، والرغبة الجامحة في البحث عن وضع بصمة على الخريطة الآسيوية، إلى جانب التعديلات التي أصابت نظام البطولة والمتمثلة برفع عدد المنتخبات المشاركة.

ودشن منتخبا الكويت والعراق أول مشاركة عربية في كأس آسيا، وذلك عام (1972- تايلاند) ، إلا أن المشاركة العربية ستكون الأكبر بالنسخة المنتظرة في الامارات «2019»، حيث ستحظى بمشاركة «11» منتخبا عربيا.. وتعتبر الكويت والامارات والسعودية وقطر أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس آسيا، حيث شارك كل منها في «10» نسخ من البطولة.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة 17 لكأس آسيا والمقررة بداية العام المقبل في الامارات، يسلط موقع الضوء في «8» حلقات على المشاركة العربية في هذا الاستحقاق الأهم على مستوى القارة الآسيوية.

بدأت المشاركة العربية لأول مرة بكأس آسيا، في النسخة الخامسة للبطولة والتي استضافتها تايلاند عام 1972.. واقتصر التواجد العربية آنذاك على منتخبي الكويت والعراق، وشهدت يومها البطولة مشاركة 6 منتخبات فقط، هي إلى جانبهما كل من: إيران، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا.

ولم تأت المشاركة الكويتية والعراقية بالهدف المرجو، حيث خرجا من دور المجموعات، فخسر العراق في المجموعة الأولى أمام المنتخب الايراني «البطل» 0-3، وتعادل مع أصحاب الأرض المنتخب التايلاندي «صفر-صفر».

وحل المنتخب العراقي ثالثا بمجموعته برصيد نقطة واحدة، وتأهلت تايلاند (نقطة واحدة) كوصيفة للمجموعة خلف المنتخب الايراني «4 نقاط»، بأفضلية الأهداف عن المنتخب العراقي.

وأعلن المنتخب الكويتي عن أول فوز عربي في البطولة، عندما اجتاز في المجموعة الثانية عقبة منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة «2-1»، لكنه خسر في المباراة الثانية أمام كمبوديا «0-4».. وكانت منتخبات المجموعة الثانية قد تساوت جميعها في الرصيد النقطي، «نقطتين» لكل منها، فتأهل عنها كوريا الجنوبية «الأول» وكمبوديا «الثاني»، بأفضلية الأهداف عن الكويت.

ومن باب العلم، فإن نظام احتساب النقاط في البطولة، كان ينص حينها على منح الفائز نقطتين والمتعادل نقطة واحدة.

وتعتبر منتخبات الكويت والإمارات والسعودية وقطر، الأكثر مشاركة في كأس آسيا، حيث شاركت في 10 نسخ من أصل «17».

وشارك المنتخب الكويتي في البطولة أعوام: 1972، 1976، 1980، 1984، 1988، 1996، 2000، 2004، 2011، 2015.وسجّل المنتخب الاماراتي مشاركته في البطولة أعوام: 1980، 1984، 1988، 1992، 1996، 2004، 2007، 2011، 2015، ويستعد للمشاركة في نسخة (2019).. وحجز المنتخب السعودي مقعده في البطولة أعوام: 1984، 1988، 1992، 1996، 2000، 2004، 2007، 2011، 2015، ويستعد للمشاركة في الإمارات (2019).

وتحققت مشاركة المنتخب القطري، أعوام: 1980، 1984، 1988، 1992، 2000، 2004، 2007، 2011، 2015، ويستعد للمشاركة في الامارات (2019).. ويعتبر المنتخبان السعودي والكويتي الوحيدان اللذان ظفرا بلقب البطولة من بين هذه المنتخبات.

ومن بين كل هذه المشاركات، استطاع المنتخب السعودي الظفر بلقب البطولة «3» مرات أعوام 1984، 1988، 1996، إلى جانب الفريق الكويتي الذي يعتبر أول منتخب عربي يظفر باللقب وذلك عام «1980».