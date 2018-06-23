الملف الأمني

إصابة عدد من الشرطة بهجوم مسلح غربي كركوك *عملية أمنية لتأمين جرف النصر والبحيرات في بابل

ضبط كميات ضخمة من المتفجرات في محافظة الأنبار* اعتقال 4 من الإرهابيين غربي مدينة الموصل

بغداد – اعتقال مطلوب

أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية امس السبت، بالقاء القبض على متهم متورط بارتباطه بعصابات خطف شرقي العاصمة.

وقال اللواء سعد معن، إن “استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم شرقي بغداد، متورط بارتباطه بعصابات الخطف حيث يتكفل ببيع عجلات المخطوفين، كما أنه متهم أيضا بعمليات اختطاف اصحاب العجلات”.

ديالى – تعرض مسلح

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى امس السبت ان جنديين اصيبا بحروح بتعرض مسلح على نقطة مرابطة شمال المحافظة.

وقال المصدر إن “نقطة مرابطة أمنية مشتركة في أطراف منطقة حاوي العظيم، (70كم شمال بعقوبة)، تعرضت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الاول الى هجوم مسلح من قبل داعش ما اسفر عن اصابة جنديين بجروح” ، مضيفا ان “الوضع تحت السيطرة وقد جرى تمشيط المنطقة لملاحقة الارهابيين .

كركوك – هجوم مسلح

كشف مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس السبت، بأن افرادا من الشرطة الاتحادية أصيبوا بهجوم مسلح جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين هاجموا، ظهر يوم امس احدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية قرب احدى القرى في ناحية الرياض، (45 كم جنوب غربي كركوك)”، مبينا أن “الهجوم أسفر عن اصابة عدد من عناصر نقطة التفتيش باصابات متباينة” ، مضيفا أن “قوة امنية أخلت المصابين الى مستشفى كركوك لتلقي العلاج”.

بابل – عملية امنية

أكملت قوات الحشد الشعبي والجيش امس السبت عملية أمنية تهدف لتأمين خط الدفاع الاول في منطقة جرف النصر والبحيرات شمالي محافظة بابل.

وقال معاون قائد عمليات الفرات الاوسط في الحشد الشعبي سجاد عبد ناصر في بيان له ان “قوة من الحشد الشعبي والجيش وفوج الطوارئ نفذوا عملية، صباح يوم امس استهدفت تطهير وتامين مناطق جرف النصر والبحيرات والعبد ويس” ، مبينا ان “هذه المناطق تمثل خط الدفاع الأول بالنسبة للحشد الشعبي في تلك المنطقة”.

صلاح الدين – اعتقال ارهابي

افاد مصدر امني في مديرية الشؤون الداخلية في محافظة صلاح الدين امس السبت، ان مفرزة امنية القت القبض على ارهابي بكمين في سامراء.

وقال المصدر “بناء على معلومات وردت عن تواجد المتهم الارهابي (ع.ح.ع) في مركز مدينة سامراء على الفور نصب كمين له داخل القضاء ” ، وجرى القاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية المطلوبة بحقه “.

الانبار – ضبط عتاد

اعلن الناطق باسم مركز الاعلام الامني امس السبت ان القوات الأمنية عثرت على كميات ضخمة من المواد الشديدة التفجير في محافظة الانبار.

وقال العميد يحيى رسول ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار، تمكنت وخلال معالجة العبوات الناسفة من تقاطع السلام إلى محطة قطار الفلاحات من العثور على 50 جليكان يحوي مادة C4 و32 عبوة ناسفة محلية الصنع” ، مضيفا “كما عثرت على حقلين للالغام في منطقة الزنكورة، وعلى حقل آخر في منطقة الكيلو 35 .

الديوانية – عمليات دهم

اكد مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس السبت ان مفارز ودوريات امنية تمكنت من إلقاء القبض على 5 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة وذلك خلال حملة قامت بها لمتابعة المطلوبين الى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

نينوى – اعتقال ارهابيين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس السبت اعتقال أربعة من عناصر تنظيم “داعش” أحدهم كان يعمل ضمن ما يسمى بـ”الشرطة الإسلامية” غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر إن “مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى ألقى القبض على إرهابي بحوزته استمارة خاصة باستقبال الوافدين الجدد لداعش عام 2015 وفيها صورته الشخصية حيث اعترف انه يعمل ضمن ما تسمى الشرطة الإسلامية” ، مضيفا “بناء على إعترافات (الإرهابي) قبض على ثلاثة عناصر من داعش حملوا السلاح وأطلقوا عدد من الصواريخ ضد قواتنا الأمنية في سنجار”.

البصرة – اعتقال مطلوب

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة البصرة امس السبت ، باعتقال متهم وصف بالخطير ومطلوب بقضايا السطو والسرقة وتجارة المخدرات.

وقال المصدر ان ” عناصر فوج طوارئ الشرطة الخامس وبعد المتابعة المستمرة وجمع المعلومات، تمكنت من القاء القبض على متهم “خطير” مطلوب بعدة قضايا منها السطو وتجارة المخدرات والسرقة، وضبط بحوزته آلة حادة ” ، مشيرا الى ” اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته للقضاء” .