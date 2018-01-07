الملف الأمني

ضبط أسلحة وأعتدة بمنطقة الفضيلية شرقي بغداد * سقوط قذيفتي هاون بناحية العظيم جنوبي ديالى

مقتل أربعة انتحاريين بالدجيل جنوبي صلاح الدين * العثور على جثة جندي غربي محافظة الناصرية

بغداد – ضبط اسلحة

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الاحد عن ضبط مجموعة من الاسلحة والعتاد في حملة تفتيشية بمنطقة الفضيلية شرقي بغداد.

وقال المصدر الامني إنه “تم تفتيش منطقة الفضيلة، صباح يوم امس ، وتم العثور على سلاح متوسط bkc عدد1، وبندقية Rpk عدد1، وبندقية كلاشنكوف عدد10، وبرنو عدد1، وبندقية صيد خرطوش عدد1، وبندقية M16 عدد1، اضافة الى رمانة يدوية عدد2، ومسدس تنوير عدد1، ومسدس صوتي تركي ” .

ديالى – سقوط قذائف

افاد مدير ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى عبد الجبار العبيدي امس الأحد، بسقوط قذيفتي هاون في الناحية من دون خسائر بشرية.

وقال العبيدي إن “قذيفتي هاون سقطتا في الجهة الغربية لمركز ناحية العظيم أحدها قرب مدرسة ابتدائية ومن دون خسائر بشرية” ، موضحا أنه “جرى تحديد موقع إطلاق قذيفتي الهاون من منطقة سبيعات على الحدود مع صلاح الدين”.

كركوك – عملية امنية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاحد ان القوات الأمنية والحشد الشعبي طهرت عددا من القرى في محيط قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، فيما ألقي القبض على عدد من المشتبه بهم.

وأفاد المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي والفرقة المدرعة التاسعة للجيش تمكنت من تطهير عدد من القرى ضمن عمليات اعادة الأمن للحويجة وأطرافها”٠مضيفا ان “القوات ألقت القبض على ١٦ مشتبه بهم في القرى والبزول المحيطة بقضاء الحويجة”.

بابل – ضبط أعتدة

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاحد عن تمكن مفارزها من العثور على كدس اعتدة ومواد تستخدم للتفجير في عملية استباقية نفذتها قوة مشتركة في قضاء المسيب شمالي المحافظة.

ولفت المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان قوة مشتركة من فوج طوارئ بابل الثالث ومفارز الامن الوطني نفذت عملية استباقية في قضاء المسيب شمال بابل بناء على معلومات استخبارية دقيقة، اسفرت عن العثور على كدس اعتدة ومواد تستخدم للتفجير فضلا عن معدات تصوير وعارضة شاشة مخبأة في احد الاراضي الزراعية بمنطقة البهبهاني .

صلاح الدين – مقتل انتحاريين

افاد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاحد ان القوات الامنية قتلت أربعة انتحاريين جنوب قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان “قوة أمنية من قيادة عمليات سامراء من الجيش والشرطة والاستخبارات وبناءً على معلومات استخباراتية قتلت أربعة انتحاريين في منطقة الكسارات جنوب غرب قضاء الدجيل”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الاحد ان دوريات ومراكز شرطة الشافعية والدغارة والإصلاح والشنافية وعفك تمكنت من إلقاء القبض على عدة متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة، فيما القت سيطرة درع الجنوب في الديوانية تلقي القبض على مخالف يحمل مشروبات كحولية ، فيما ألقت مفارز مركز الدغارة والسنية وعفك القبض على 3 متهمين بقضايا متعددة وذلك خلال حملة قامت بها لملاحقة المطلوبين إلى القضاء حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

البصرة – اطلاق نار

اكد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الأحد، بأن طفلا لقي مصرعه برصاصة طائشة جنوبي المحافظة .

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “طفلا في منطقة خمسة ميل، في البصرة، لقي مصرعه برصاصة طائشة”، مشيرا الى ان “الطفل رقد بعد إصابته في مستشفى الصدر التعليمي، الا انه فارق الحياة” ، مضيفا ان العديد من الاصابات بطلق عشوائي تصل الى المستشفيات المحلية اما بسبب نزاعات عشائرية او مناسبات الافراح والاحزان في مناطق متفرقة من المحافظة.