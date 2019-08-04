جانسو ديري ترفض بطولة “الرصاصة”

الصباح الجديد – وكالات:

رفضت النجمة التركية جانسو ديري بطولة مسلسل “الرصاصة” بعد قراءة نصه الذي يبدو انه لم يثر اعجابها، بعدما رفضته ايضا النجمة التركية نسليهان أتاغول، وقد افادت وسائل اعلامية عالمية ان النجمة التركية هاندا ارشيل اجرت تجارب الأداء ومن المقرر ان تخوض هي بطولة هذا العمل.

المسلسل من بطولة الممثل التركي أنجين التان بطل مسلسل “ارطغرل” الذي حقق نجاحا جماهيريا في تركيا والعالم العربي.

وكانت قد رفضت جانسو ديري مؤخرا الانضمام الى مسلسل “اصطدام” للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ، وذلك بسبب عدم اتفاقها مع الشركة المنتجة على الأجر الذي تودّ ان تتقاضاه.

ما دفع بالشركة الى اختيار الممثلة الشين صانغو لتكون بديلة عنها، خصوصا وانه كانت هناك مفاضلة بينهما منذ البداية. وكانت قد ذكرت في حديث لها عبر وسائل الاعلام، “لا توجد مشكلات مع كيفانش تاتليتوغ ولا صداقة ايضا، لكني رفضت العمل لأنني لم اجده مناسبا.