  • الأحد , 4 أغسطس 2019
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“الرجل الطائر” يعبر القنال الإنجليزي على لوح نفاث

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الصباح الجديد – وكالات:
الرجل الطائر الفرنسي فرانكي زاباتا يقلع بواسطة لوح نفاث في محاولته الثانية لعبور القنال الإنجليزي.
وفي تفاصيل الخبر، نجح المخترع الفرنسي في عبور القنال الإنجليزي مستقلا لوحا طائرا نفاثا من تصميمه، وذلك بعد أن فشلت محاولته الأولى عندما لم يتمكن من الهبوط على منصة لإعادة التزود بالوقود فسقط في البحر.
وأظهرت صور عرضها التلفزيون الفرنسي، المخترع الذي يدعى فرانكي زاباتا وأُطلق عليه اسم “الرجل الطائر” وهو يلوح للجمهور الذي تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج “سانت مارجريت” القريب للغاية من “دوفر” على الساحل الجنوبي لبريطانيا.
وتلك المحاولات احدى التجارب التي بدأها الخيال العلمي في أفلام سينمائية عديدة وفي أفلام الكارتون، ونفذت على ارض الواقع.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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