سفير العراق في إسبانيا يشيد بنجاح كأس خليجي 25

فوز ثمين لزاخو وتعادل للنفط في الجولة 15 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

التقى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم «عدنان درجال»، أمس، السفيرَ العراقي في إسبانيا الدكتور صالح التميمي في مقرّ الاتحاد.وقدّم السفيرُ التهنئةَ لرئيسِ الاتحاد لمُناسبةِ انتخابه في عضويّةِ المكتب التنفيذيّ للاتحاد الآسيوي ممثلاً عن اتحادِ غربي آسيا، وكذلك لمناسبةِ تحقيق منتخبنا الوطنيّ الفوز ببُطولةِ خليجي 25 وأيضاً استضافة البطولة وتحقيقها نجاحاً باهراً أشادَ فيه الجميع، وكان محطَ اهتمام كبير أكدَ قدرةَ العراقيين على الإبداع والتفوق في جميع المجالات.وحضر اللقاء عضو الاتحاد غالب الزاملي والأمينُ العامّ محمد فرحان، وعُضو الهيأة العامة علي الأسدي واللاعب الدولي الأسبق نعيم صدام. من جانبه، قدّم رئيسُ الاتحاد «عدنان درجال» شكره الجزيل لزيارةِ السفير وامتنانه العميق للتواصل المُميز ومباركته نجاح خليجي ٢٥ وفوز منتخبنا في البُطولةِ الاستثنائيّة.

فوز ثمين لزاخو بدوري الكرة الممتاز

تعادل النفط امام فريق نوروز بهدف لمثله أمس في ملعب الشعب الدولي في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة عشرة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز.. سجل للنفط المحترف الغاني دينيس اكبار انتوي (32) وادرك التعديل لنوروز المحترف البرازيلي كلاوديو أوليفيرا (82).. وانتزع زاخو ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نفط الوسط بهدف أحرزه اللاعب علي مهدي (53).. اما ختام الجولة فسيكون اليوم الثلاثاء بمباراتي القاسم والشرطة في ملعب كربلاء في الساعة الرابعة والنصف مساء والنجف امام الديوانية في ملعب الأول في الساعة 7 مساء.

من جانبها أعلنت لجنة المسابقات بدء الجولة 16 يوم الجمعة المقبل الموافق 10 شباط الجاري بإجراء 4 مباريات، ملعب الزوراء يضيف مباراتين، الزوراء ونفط البصرة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر تعقبها مباراة الكهرباء ودهوك في الساعة 7 مساء، وتقام في ملعب ميسان الأولمبي مباراة نفط ميسان والحدود في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وفي التوقيت ذاته يضيف ملعب الساحر احمد راضي مباراة الكرخ والجوية.وتجرى السبت 11 الشهر الجاري 6 مباريات، فيلعب الصناعة والطلبة في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وفي ملعب فرانسوا حريري يضيف نوروز فريق نفط الوسط بالتوقيت نفسه، امام مباراة زاخو واربيل فستجرى في ملعب زاخو في الساعة الرابعة والنصف مساء ويلتقي الديوانية والقاسم في ملعب كربلاء في الساعة 5 مساء ويلعب النجف امام النفط في ملعب الأول في الساعة السابعة والنصف مساء وفي التوقيت ذاته يلتقي الشرطة وكربلاء في ملعب الشعب الدولي.

الأولمبي يعتذر عن غربي آسيا

اعتذر مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، راضي شنيشل، أمس،عن المشاركة في بطولة غربي آسيا المزمع إقامتها الشهر المقبل، لعدم جاهزية اللاعبين لخوض المنافسات.وكان رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم، عدنان درجال، ناقش في اجتماع موسع سابقاً، مع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، المشاركة في بطولة غربي آسيا، إلا أن المدرب الأسباني فضّل عدم مشاركته في البطولة التي ستقام في دولة الامارات الشهر المقبل.وقال راضي شنيشل، انه «بعد الاجتماع الاخير الذي عقد السبت الماضي، أبلغت اتحاد الكرة عدم مشاركة المنتخب الاولمبي في هذه البطولة لان اعداد المنتخب بحاجة الى تهيئة ووقت كافي لاعداده».

الفنية تجتمع مع لجنة تقييم الدورات الآسيوية

اجتمعت، أمس، اللجنةُ الفنيّة في الاتحادِ المركزي لكُرةِ القدم مع أعضاءِ لجنةِ تقييم الدورات الآسيويّة المؤلفة من السعودي الدكتور يحيى العياف والأردني نهاد صوقار، وذلك في مقرّ الاتحاد، وناقش الاجتماعُ العديدَ من الأمور التي تخصُّ الدوراتَ التدريبيّة الآسيويّة التي تقام في العراق. ورحب المديرُ الفنيّ للاتحاد «جون ويتل» بالوفد، وقدّمَ شرحاً عن آليةِ عمل اللجنة وكيفيّة التواصل مع الدوراتِ التدريبيّة والأسس العلميّة لتطوير قُدراتِ المدربين والاستفادة القصوى من منهاج الدورات بشكلٍ يخدمُ العمليةَ التدريبيّة.

وأوضحَ مدير قسم تعليم وتطوير المدربين في اللجنةِ الفنيّة «وسام نجيب صليوه» آليةَ إقامة الدورات التدريبيّة وتوزيع المقاعد فيها، ومتابعة عمل المحاضرين، والسعي للارتقاء بقُدراتِ المدربين من جميع الجوانب.من جهته، قالَ عضو لجنة التقييم الآسيويّة، الدكتور يحيى العياف: نهدفُ إلى تقديم الدعم الكامل لنجاح الدورات الآسيويّة في المستقبل.في حين أشارَ عُضو لجنة التقييم، نهاد صوقار، إلى: إن المدربَ العراقيّ مجتهدٌ، ودائماً يتطلعُ إلى النجاح وتجديدِ المعلومات، وفي زيارتنا الحالية نهدفُ إلى دعم الدوراتِ التدريبيّة التي تقام في العراق مع الاهتمام بتطوير منهاجِ تعليم اللاعبيـن الصغـار.