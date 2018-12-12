  • الأربعاء , 12 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • القاهرة: إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2018

القاهرة: إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2018

ثقافة
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متابعة الصباح الجديد:
أعلن المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، عن إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2018، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتمنح الجائزة فى مجالين هما أدب الطفل وتبلغ قيمتها 5000 جنيه، المعارف العامة وتبلغ قيمتها 10000 جنيه.
وتتضمن شروط المسابقة: أن يكون العمل المقدم قد صدرت طبعته الأولى خلال عام 2018، وأن تكون ترجمة العمل عن اللغة الأصلية ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة أخرى فى الوقت نفسه.
كما تقدم الأعمال إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومى للترجمة، مع صورة من موافقة الجهة المالكة على حقوق الترجمة، وسيرة ذاتية حديثة للمترجم وصورة من بطاقة الرقم القومى، و3 نسخ لكل من الترجمة العربية والعمل الأصلى، تقدم الأعمال حتى الاثنين 31 ديسمبر 2018.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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