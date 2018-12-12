ديباجةُ الكفِّ التي شرَعت تتراخى

زيد الشهيد

عندما استيقظ سريع وجد نفسه يتألم من وجعٍ في صدرِه في ردهةٍ تعجُّ بالروائح المُطهِّرة .. على جانبيه أسرَّةٌ تضمُّ أقراناً مثلَه يتألمون . وأمامَه يخطرُ أناسٌ يرتدونَ الصداري البيضاء . بعضهم يُعلِّق على صدرِه سماعةَ فحصٍ ، وآخرون يمسكونَ ضَماداتٍ ، وقنانيَ حقنٍ ، وطَبَلات يطالعونها عندما يقفون أمام الأسِرِّة … بعد قليل يتولون معالجةَ جريحٍ فُغِرَ جرحُه فنزَّ عن دمٍ قانٍ ، ويحقنون آخرَ بحقنةٍ مُهدِّئةٍ فيتركونَه ينعمُ بالارتياحِ ؛ وينام .

البياضُ ينتشرُ على الجدرانِ ؛ أمَّا النوافذُ فزرقاءُ بلونِ السماء … يقتربُ منه رجلٌ طويلُ القامة ، محمَّر الوجه . والعينان تعجُّان بسوادِهما . يرسمُ ابتسامةً لطيفة ، ويخاطبه :

« ها .. شلونَك اليوم ؟ «

فيردُّ بفمٍ ملآن يُعبِّرُ عن امتنانٍ :

«أحسن مِن أمس .. ولكنْ هل زالَ الخطرُ ، يا دكتور ؟»

يترقرقُ سوادُ عَيني الدكتور :

« زالَ إلى الأبد .»

« يعني هل ستَّتصِلونَ بأمي لتأتي لزيارتي ؟ «

ابتسامةٌ رحيمةٌ يُمطرُها سوادُ العينين :

« لا .. لا .. لم يبقَ الا القليل . سنمنحكَ اجازةً مَرضية طويلة … لا داعي لطعنِ قلبِها .. عندما تستلم اجازتَك لا تخبرها بما جرى … احسب نفسكَ قادمٌ من وحدتِك العسكرية .»

« ولكنّها ستشاهد الجرحَ وإنْ التأم … الجراحُ تتركُ اثراً لا يُمكن محوُه ، يا دكتور . «

« ما هذا ؟! … أنتَ تتحدَّث مثلَ الشعراء .. هل أنتَ شاعر ؟ « تتكرَّس غمازتا وجهِ الدكتور وهو ينتظرُ الرَّد مُندهشاً .

يبتسم سريع من تحتِ ساترِ الضَّماد :

« لا ، يا سيدي . لكنَّ الحروبَ تُفجِّر قرائحَ النفوس … كان استاذي في الاعدادية المركزية في العشَّار يكتبُ الشِّعرَ ويقرؤه علينا عندما ينتهي من المحاضرة ويجد فسحةً تسبق فرصةَ ما بعدَ الدرس . «

« أتقصد السيّاب ؟» ، يقولُها بابتسامةٍ تنمُّ عن رغبتِه في مواصلةِ الحديث .

« لا ؛ انَّما هو متأثرٌ بالسيّاب ، لكنَّه يكتبُ شعراً مُختلفاً … البصرةُ طوال عمرِها تُثمرُ مبدعين .»

« سأضيف لإجازتِكَ يومين على هذا الجواب .. أعجبتني !»

« شكراً لقلبِك الرحيم ! «

« ولكن قبلَ ذلك ؛ هل تحفظ لأستاذِك ذاك من شعرٍ .. شوَّقتني لسماعه .»

« قليلٌ .. قليلٌ ، يا دكتور .»

« أسمعني من القليل .. هيّا . «

ويروح سريع من بين ثنايا الجرح ، وجهدِ الرئتين للتنفس ، وشوقِ القلبِ للحديث مع أمِّه يُردد :

« القلبُ هو

تلكَ الأوراقُ المُكدَّسةُ

بمواجهةِ الريح .»

« الله! .. الله ! … وبعد ! «

« كان قويّاً يقارعُ الشوكَ

ودهاءَ الذئابِ ، وأعاصيرَ المخالب

التي تقولُ الشرَّ ، وتتركُ أثارَها

أحزاناً لا تنتهي .

ومع ذلك لم تثنهِ الأخاديد ؛

ولا ألقَت به كفُّ الأقدارِ

إلى سدرةِ الأمان .

قال : أقمتُ الذراعَ على قَبضةِ الكفِّ القويةِ .

أسرجتُ حزني على جوادِ الريح

أوسعتُ أبوابَ الكهوف ، ونلتُ المنى .

قلت للمقادير :

ما عدتُ أطيق سمومَ القيظِ ،

ولا آبهُ بضغائن الفِخاخ .

لذا صاحبتُ المتنبي رفيقاً ،

واستعنتُ بحكمةِ

رهينِ المحبسين .

« الله ! الله .. ما أعذبه من شاعر ! .. هل تتذكَّرُه الآن ؟ «

لا يدري سريع ما قاله للدكتور … ولا يتذكَّر ردَّ فعله …

ذلكَ أنَ الجلطةُ الدماغية التي ضربته قبل ثلاثة أعوامٍ أطاحت بمملكةِ ذاكرته ، وهشَّمت لديه خمسينَ عاماً ؛

فتركته هائماً يتعثرُّ بأيامٍ تمرُّ كالهَباء ، وبعينين تسكُبان رثاءهما على ديباجةِ كفِّه التي شرعت تتراخى .