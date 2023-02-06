مزهر غانم يشارك في تحيكم منافسات فجر الدوليـة بالاثقال

حسين الشمري

يغادرنا مطلع الاسبوع المقبل متوجها الى إيران حكمنا الدولي مزهر غانم لادارة تحكيم منافسات بطولة فجر الدولية برفع الاثقال البارالمبي التي ستقام في إيران للمدة من الحادي عشر من الشهر الحالي ولغاية السابع عشر منه.

قال الحكم الدولي مزهر غانم وجهت لي الدعوة من اللجنة البارالمبية الايرانية لادارة تحكيم منافسات بطولة فجر الدولبة التي ستجري احداثها في العاصمة الايرانية طهران وهذه هي المرة الاولى التي اشارك فبها في بطولة فجر الدولية التي تقام كل عام في الموعد نفسه.واعرب غانم عن سعادته بهذه المشاركة التي تؤكد علو كعب الحكم العراقي في ادارة المشاركات الخارجبة لاسيما وهو يعد الحكم الدولي الاول في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وسبق له وان شارك في ادارة اربع بارالمبياد عالمية وهي بارالمبياد اليونان عام 2004 وبكين عام 2008 ولندن عام 2012 والبرازيل عام 2016 اضافة الى مشاركته في العديد من البطولات الدولية والقارية والعالمية وكان محط تقدير واعجاب اللجنة المنظمة واللجنة الدولية المشرفة على البطولات الخارجبة .

وانهى الحكم الدولي مزهر غانم حديثه بالقول اتطلع الى ان اكون محط اهتمام وتقدير اللجنة المنظمة من خلال ادائي التحكيمي الذي تشهد له لجنة التحكيم البارالمبية الدولية في رفع الاثقال كما اقدم شكري وامتناني وتقدير الى الاخوة في اللجنة البارالمبية الايرانية على دعوتهم لي وهي شهادة اعتز بها وان شاء الله ساكون عند حسن ظنهم في عكس صورة مشرفة ومشرقة عن واقع واداء الحكم العراقي في الاستحقاقات الخارجية.