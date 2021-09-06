الوطني يعزز تحضيراته لمواجهة إيران غداً والإصابة تبعد علي عدنان

اليوم ودية ثانية للأولمبي وثلاثة محترفين يدعمون الشبابي

متابعة ـ الصباح الجديد:

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم وحداته التدريبية على ملاعب الجامعة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحضيراً لمباراة إيران في الساعة 9 من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في ملعب استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وتم تغيير ملعب المباراة غلى استاد خليفة من ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بعد تقدم الهياة التطبيعية بطلب تغيير ملعب المباراة التي سيقودها طاقم تحكيم دولي من الصين يتألف من: ما نينغ (حكم ساحة)، وشي شيانغ (حكماً مساعداً أول) وكاو يي(حكماً مساعداً ثانياً)، وزانغ لي (حكماً رابعاً)، والأردني عوني عبد الكريم سعيد حسونة (مقيّماً للحكام) ومواطنه طلال السويلمين (مشرفاً للمباراة).

وظهرت نتائج مسحة كورونا، التي خضع لها وفد منتخبنا الوطني (سلبية)، في حين خاض المنتخب تدريبات الصباحية في قاعة الجيم والمسبح في الفندق بعد رحلة العودة من كوريا الجنوبية الشاقة التي استمرت 14 ساعة.

وشهدت الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني في الدوحة عودة اللاعب (صفاء هادي) للتدريبات، بعد غيابه عن مباراة كوريا الجنوبية للإصابة، واشارت مصادر مقربة من الملاك التدريبي للمنتخب الوطني ان الفحوصات الطبية التي اجريت للاعب (علي عدنان) ، اكدت عدم إمكانية عودته للتدريبات والمشاركة في المباراة امام منتخب إيران مساء يوم غد ويتطلب راحة لمدة اسبوع.

من جانب اخر، يلعب منتخبنا الاولمبي مباراته الودية الثانية أمام منتخب الامارات الاولمبي اليوم الاثنين على استاد الفجيرة التي تأتي ضمن التحضيرات لبطولة غربي آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وكان منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، خسرَ مساء أول أمس، مباراته الودية الاولى أمام منتخب الإمارات بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الفجيرة.. ودخلَ مدرب منتخبنا الاولمبي (التشيكي ميروسلاف سوكوب) بتشكيلةٍ مؤلفة من نديم نادر لحراسة المرمى، ومتين صالح (منتظر عبد الأمير) ويوهان زيتونة ومحمد الباقر كريم ومصطفى وليد ومنتظر محمد (علي محسن) وحسن صادق (زيد تحسين) وهيران احمد (مؤمل عبد الرضا)، وعمار غالب (وكاع رمضان) وإقبال زيدان (حسن رائد) ويوسف زيتونة (رضا فاضل).وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الامارات الاولمبي بهدفين من دون رد، والذي شهد حالةَ طرد ضد لاعب منتخبنا الاولمبي يوهان زيتونة في الدقيقة ( 19).. وتمكنَ منتخبنا الاولمبي من تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، بهدف اللاعب رضا فاضل، قبل أن يسجل منتخب الامارات الهدف الثالث، ليطرد بعدها حكم المباراة اللاعب مصطفى وليد بعد ان تسبب بركلة جزاء، تصدى لها الحارس نديم نادر، قبل أن يسجل المنتخب الاماراتي الهدف الرابع.

إلى ذلك، أكدَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، ان ثلاثة لاعبين محترفين سيعززون صفوف منتخب الشباب في بطولة غربي آسيا التي ستقام في محافظة أربيل.وقالَ محمد: إن الدعوة ستوجه لمحترف دي غرافشاب الهولندي (بلند حسن) ولاعب دورتموند الألماني (ريبر حسني)، وكذلك محترف مانشستر يونايتد الإنجليزي (زيدان اقبال) من أجل التواجد مع منتخب الشباب في بطولة غربي آسيا.وأضافَ: سأتوجه إلى أوربا الشهر المقبل من أجل متابعة اللاعبين المحترفين ممن دوّنتهم مفكرة الجهاز الفني لمنتخب الشباب لاختيار الأفضل للتواجد معنا في الفترة المقبلة.واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: اللاعبون المحترفون سيكونون إضافة قوية لمنتخب الشباب في الاستحقاقات المقبلة، وسنقوم في استدعاء أي لاعب محترف يقدم الإضافة الفنية للمنتخب.

من جهة اخرى، تغلبَ منتخبُ الناشئين على فريق اكاديمة الهلال للشباب، بهدف من دون مقابل، في المباراة التي اقيمت، أول أمس، على ملعب (الحفرية) في مدينة الكوت، وذلك ضمن استعدادات المنتخب للدخول في بطولة غربي آسيا المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في شهر تشرين الاول المقبل.. وأحرزَ هدف منتخب الناشئين اللاعبُ (سجاد حميد) في الدقيقة (83) من اللقاء، بعد مجهودٍ فردي رائع. وأشركَ الملاك التدريبي للمنتخب في المباراة جميعَ اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم من الناحيتين الفنية والبدنية، وللتعرف على كيفية تطبيق الواجبات الدفاعية والهجومية قبل الولوج في الاستحقاقات المقبلة.. ويستعدُ منتخب الناشئين للدخول الى معترك بطولة غربي آسيا في السعودية التي من المزمع انطلاقها في شهر تشرين الأول لمنتخبات الناشئين تحت (16) عاماً.