ذكريات مُقَّفاة …

-1-

من النادر جداً ان يخلو ديوان شاعر من الشعراء العرب من قوافٍ تعكس حبه لاصدقائه وتعلقه الشديد بهم وسروره بقربهم منه .

-2-

والشعراء العراقيون ليسوا مُسْتَثْنَيْنَ من هذا النهج .

ومن هنا :

تجد عندهم الكثير من الشواهد النابضة بروح الاخاء والمودة .

-3 –

إنّ الغربة شديدةُ الوطأة على عُشّاق الوطن ومُحِبيهِ ، ولم يكن ثَمّةَ مِنْ شيءٍ يُمكنُ أنْ يخفف من تلك الوطأة غير اللقاء بالأحبة والاصدقاء من أبناء الوطن العزيز .

وأذكر أنَّ الفقيد العزيز الراحل المرحوم الدكتور السيد جودت القزويني كان قد سافر من (لندن) الى ( ادنبره ) لمقابلة استاذ جامعي هناك تمهيداً للاتفاق معه على أنْ يكون المشرف على رسالته لنيل الدكتوراه وحين سافر اشتدت وحشتي – رغم انّ سفرته لم تدم طويلا – فكتبتُ له هذه الرباعية :

أَدْبَرَ أُنْسِي يومَ

سافرتَ الى ( أدنبرهْ )

وجئتَ فانزاحَتْ

عن القلبِ دياجٍ كَدِرَهْ

إنَّ الليالي بك يا

أغلى حبيب مُقَمره

ان كان حبي رَوْضَةً

فانتَ فيها الثمره

كان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي

وقد أثْبَتَها – عطّرَ اللهُ مرقده – بعد ذلك في كتابه ( الروض الخميل ) ج8 ص 169

وفي روضه الخميل قلتُ :

روضُكَ يا ( جودتُ ) روضٌ خَمِيلْ

وفيهِ للأحبابِ ظِلٌ ظِليل

يشتاقُه عقلي ويهفو له

قلبي ويشفي مِنْ جوايَ الغليلْ

كما كتبتُ له عن روضه الخميل أبيات لم يبق عالقاً في ذهني منها الاّ قولي :

طَيُوبٌ مِنَ ( الروضِ الخميلِ ) توافينا

فَتُورقُ حتى ذابلات قوافينا

وتمسحُ في كَفٍّ مِنَ الرِفْقِ أَعْيُنَاً

لَعّلَ غبارَ الدَرِبِ أَرْهَقَها حِينَا

-4-

انّ ازجاء الشكر لمن يُسدي اليك يداً بيضاء هو احدى المفردات المهمة في قاموسنا الأخلاقي .

وقد أجرى لنا الدكتور الجرّاح أمير المختار – حفظه الله تعال – عملية كبرى لاستئصال المرارة في أخريات التسعينات من القرن الماضي – بعد التهاب حادٍ ومضاعفات خطيرة – وبذل جهداً كبيراً استحق عليه الشكر منا فقلت أخاطبه :

( أميرٌ ) كما سُميّتَ أنتَ وتزدهي

بك اليوم آفاقُ المكارمِ والطِبِّ

وقد طوّقَتَنِي مِنْكَ أندى مواقفٍ

يخلدها بالحُبّ عَبْرَ المدى قلبي

وتشدو القوافي ( بالأمير ) ولطفهِ

وخيرُ كنوز المرء أَرْصدُةُ الحُبِّ

فَخُذْها مِنَ ( الصدر ) المُحبِّ تَحيّةً

مباركةً واسطعْ مناراً على الدَرْبِ

-5-

وصديقنا العزيز الدكتور عبد الرحيم حسن يتميز بدماثة الاخلاق ، وبحسّه الأدبي المتميز ، حيث كان أحد أبرز العاملين في مجلة (العالم) التي كانت تصدر في لندن ،وقد كتبت له في رباعية اعرب فيها عن حبي وتقديري فقلت :

بريقٌ بعينِكَ قد دلّني

على أنّ ذاتَكَ نبعُ الَسنا

وأنَّ ابتسامَكَ صبحٌ جميل

يُثير بنفسي اشهى المُنى

لقد كنتَ ( عبدَ الرحيم ) الشرُوق

وصحوَ المفاتن في أُففْقِنا

عرفتُك لكن بهذي السمات

فهل أنتَ تعرفني مَنْ أنا ؟

-6-

وكنا نحتفي بالعلماء والادباء القادمين الى لندن ولم تكن تخلو مراسم الاحتفاء من الشعر

وفي احدى زيارات المرحوم الدكتور العلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي الى لندن خاطبتُه قائلاً :

أطلَّ ففاضتْ بالرواء جداولُهُ

فَمَنْ ذا يجاريهِ ومَنْ ذا يساجِلُهْ

وللفضلِ في عينيه سِحْرٌ مُتَيِمٌ

فقد كَرُم ( الهادي ) وطابتْ مناهِلُهْ

لئن كان نَبْعا للفضائل زاخراً

فايُّ فؤادٍ لم تُثِرْهُ فواضِلُهْ

وفي (لندنٍ) مُذ جاءها فاح عابقاً

عبيرٌ وحُبٌّ واستُطيبتْ خَمائِلُهْ

وراح لسانُ الشعر يهتفُ قائلا :

بانَّ القلوب الحانياتِ منازِلُهْ

ولا تسع هذه المقالة الوجيزة ايراد المزيد من قوافي الذكريات او الذكريات المقفاة فلتكن هذه الابيات ختامها .

رحم الله اصدقاءنا الراحلين ، وحفظ الأعزاء الباقين ، ووفقنا وايّاه

حسين الصدر