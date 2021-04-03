الوزير درجال والتطبيعية يَبحثان تكثيف الجهود لتضييف خليجي 25

خمسة مناصب للعراق في اتحاد غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، رئيس الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة أياد بنيان وأمينها العام محمد فرحان لبحثِ آخر المستجدات التي تتعلق بتكثيف الجهود لاستضافة البصرة لخليجي 25، واستقبال وفد الإتحاد الخليجي، اليوم الأحد ، الذي سيتفقد المنشآت الرياضية والخدمية في البصرة.

وثَمنَ الوزير درجال مواقف الدول الخليجية الشقيقة الداعمة للعراق وما أقدمت عليه الشقيقة قطر من موقفٍ مشرف يحمل دلالات كبيرة جدًا ، موجهًا بتكثيف الإتصالات مع البلدان الداعمة للعراق في الخليج لحسمِ ملف البصرة .

وقَدمَ «بنيان» شكرهُ للحكومةِ العراقية ووزارة الشباب والرياضة، مُثمنًا حرص الوزير درجال بالإطلاع على التفاصيل وتذليله الصعاب التي تعترض ملف خليجي البصرة 25، على الرغمِ من الظرف الصحي الذي يمر به.

من جانب اخر، ترأس الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غربي آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة التنفيذية عبر تقنية الاتصال المرئي.وثمن الأمير علي دور الاتحادات الأهلية في دعم مخططات اتحاد غربي آسيا، والعمل الجاد والمستمر لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع.

وتمنى الأمير علي التوفيق لمنتخبات الإقليم خلال الاستحقاقات القارية والدولية، وأبرزها التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتجاوز الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا، وعودة كافة القطاعات قريبا إلى الحياة الطبيعية، وخصوصا كرة القدم.وتخلل الاجتماع وفقا للموقع الرسمي للاتحاد، المصادقة على توصية رئيس الاتحاد بتسمية حميد الطاير والعقيد حاتم الغايب لشغل منصب عضوية اللجنة التنفيذية، بدلا من راشد الزعابي ومحمد الدباس، والاطّلاع على كتاب الاتحاد اللبناني لتسمية رنا نخلة لعضوية اللجنة النسوية.

وأعادت اللجنة التنفيذية تشكيل لجان اتحاد غربي آسيا، بحيث أصبحت لجنة المسابقات مكونة من حسين سعيد «العراق» رئيسا، وجهاد الشحف «لبنان» نائبا للرئيس، والأعضاء: د. خالد بن مقرن «السعودية» وصلاح القناعي «الكويت» وسيف المنصوري «الإمارات» وحمد المناعي «قطر» وإبراهيم البوعينين «البحرين» ود. إبراهيم أبازيد «سوريا».

وضمت اللجنة المالية علي المطيري «الكويت» رئيسا، وعلي البوعينين «البحرين» نائبا للرئيس، والأعضاء: عبد الله كبوها «السعودية» ومنصور الأنصاري «قطر» وحسن باشنفر «اليمن» وأحمد قمر الدين «لبنان» والعقيد زكريا قناة «سوريا» ولؤي عميش «الأردن».

وتشكلت لجنة الإعلام والتسويق من: حميد الطاير «الإمارات» رئيسا، وم. عبدالعزيز العفالق «السعودية» نائبا للرئيس، والأعضاء: محسن الحبسي «عُمان» وبسام ولويل «فلسطين» ومحمد الحمادي «البحرين» وخالد الكواري «قطر» ومعاذ الخميسي «اليمن» ود. أحمد كامل «العراق».

وضمت لجنة الطوارئ: الأمير علي بن الحسين رئيسا، وعضوية اللواء جبريل الرجوب «فلسطين» والشيخ سالم الوهيبي «عُمان».واعتمدت اللجنة التنفيذية تشكيل لجان اتحاد غربي آسيا الجديدة وهي اللجنة القانونية التي تكونت من: د. حميد الشيباني «اليمن» رئيسا، وكمال عبيدات «فلسطين» نائبا للرئيس، والأعضاء: سلطان الطوقي «عُمان» ونعمة ضيدان «العراق» وأمجد آغا «سوريا» وحمدة الشامسي «الإمارات».

أما لجنة التطوير فضمت: أحمد البوعينين «قطر» رئيسا، وخالد الشمري «الكويت» نائبا للرئيس، والأعضاء: هارون البرطماني «عُمان» وخلفان بالهول «الإمارات» وأصلان كنجو «سوريا» وسام أصليوه «العراق».وتكونت لجنة الانتخابات من: وليد جابر «لبنان» رئيسا، وفؤاد قرادة «لأردن» نائبا للرئيس، والأعضاء: قيس أسود «العراق» وعبد المنعم سويدان «الإمارات» وفهد بارباع «السعودية».بدوره، كشف خليل السالم الأمين العام عن موعد مقترح لعقد اجتماع الجمعية للاتحاد، بحيث يقام يوم 16 أيلول 2021.