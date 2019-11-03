منافس “BMW-X6الصينية تغزو أسواق العالم

الصباح الجديد – وكالات:

حققت شركة Haval الصينية نجاحا ملفتا بعد إطلاقها لسيارة F7x التي وصفها الكثيرون بأنها المنافس الصيني لسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.

ومن أكثر ما يلفت النظر في هذه السيارات، هيكلها المميز الذي يشبه بتصميمه نوعا ما تصميم سيارات BMW-X6، والذي تزين بمصابيح LED أمامية ومصابيح ضباب فريدة الشكل، ولها شبكان أماميان وعجلات كبيرة بأقراص من الكروم. ولم يغب التميز عن قمرة هذه المركبة أيضا، أذ تميزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس، ومقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعيتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية.

كما حرص المصنعون لهذه السيارة على وضع حساسات لقياس المسافات وحساسات للضوء الخارجي وحساسات للمطر، وكاميرات ترصد محيطها بالكامل، ونظام دفع رباعي، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات. وتتميز F7x بعدة نماذج، انموذج مزود بمحرك 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، وانموذج مزود بمحرك 2.0 ليتر بعزم 224 حصانا، وانموذج بمحرك توربيني بعزم 190 حصانا، تعمل جميعها مع علب سرعة ميكانيكية بسبع مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، أما سعرها فيتراوح في الأسواق العالمية ما بين 18 و20 ألف دولار.