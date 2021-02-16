صندوق النقد يتوقع تعافي الاقتصاد العراقي في 2024

بعد تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية- الاقتصادية القائمة

متابعة ـ الصابح الجديد:

توقع صندوق النقد الدولي، امس الاثنين، أن يتعافى الاقتصاد العراقي تدريجيا، وأن تتقلص الاختلالات، وإن ظلت الآفاق محفوفة بالتحديات.

وقال الصندوق في بيان تابعته «الصباح الجديد «، انه توقع في مشاورات مجلسه التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2020 مع العراق، التي عقدت في واشنطن، أن يعود إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول العام 2024، وأن يتراجع عجز المالية العامة والحساب الجاري الخارجي على المدى المتوسط، كما يُتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى الذروة في عام 2023 ثم ينخفض بعد ذلك بالتدريج.

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، مشيرين إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية- الاقتصادية القائمة في العراق بسبب جائحة كوفيد- 19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية.

وتستهدف مسودة موازنة 2021 المحالة على البرلمان تخفيض عجز المالية العامة لاحتواء التوسع غير المستدام في الأجور الحكومية، وتكاليف المعاشات التقاعدية ولزيادة الإيرادات غير النفطية، مع زيادة كبيرة في المساعدات الموجهة لحماية أكثر الفئات هشاشة.

وأكد المديرون أن خفض اختلالات المالية العامة أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، ورحبوا بإصلاحات المالية العامة التي تخطط السلطات لإجرائها حسبما وردت في “الورقة البيضاء”، وحثوا على توخي الحرص في تحديد أولوياتها وعلى سرعة تنفيذها مع الحد من تأثيرها في الفئات الهشة.

وشددوا على أهمية تعزيز موارد المالية العامة، وإصلاح شامل للخدمة المدنية لاحتواء فاتورة أجور القطاع العام، وإعادة ضبط نظام معاشات التقاعد لوضعه على مسار مالي ثابت، وينبغي إعطاء أولوية أيضا لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية العامة للحد من الإنفاق خارج مخصصات الموازنة. واتفقوا على أن تعديل سعر الصرف من شأنه المساعدة على تقليص الاختلالات الخارجية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. وشددوا على أن وجود إطار قوي للمالية العامة، لا يزال ضروريا لضمان مصداقية سعر الصرف الجديد، مقابل الدولار وتقليل الحاجة إلى التمويل النقدي للموازنة في المستقبل.

وأشار المديرون إلى اهتمام السلطات بالدخول في اتفاق للتمويل الطارئ مع الصندوق لدعم جهودها من أجل الاستقرار والإصلاح، بينما حث بعضهم على عقد ترتيب أطول أجلا لمعالجة التحديات الهيكلية.

ومن جانبه بحثت وزارة التخطيط والبنك الدولي، تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج تمكين الشباب في العراق.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اطلعت عليه «الصباح الجديد»، أنه «تم عقد جولة مكثفة من المباحثات والمناقشات بين الفريقين الفنيين من الوزارة والبنك الدولي، حول طبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في عدد من المجالات».

وأضافت أن «وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان ترأس الاجتماع وحضره مدير عام التعاون الدولي والاستثمار الحكومي وستراتيجية التخفيف من الفقر، ومعاون مدير عام دائرة التخطيط الاقليمي والمحلي، وعدد من المعنيين، بينما مثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان والوفد المرافق له».

وجرى خلال الاجتماع مناقشة، مشروع المسح الاقتصادي والاجتماعي الثالث للأسرة في العراق، الذي تنوي وزارة التخطيط تنفيذه خلال العام الحالي 2021، وكذلك جرت مناقشة البرنامج التدريبي للشمول الاقتصادي، الذي سيتم تعشيقه مع مسارات ستراتيجية التخفيف من الفقر من خلال إيجاد فرص عمل مستدامة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبر تطوير المهارات والقدرات الفنية للشباب.