محمد نعمة أول حكم في تاريخ العراق يحصل على شهادة 3 STAR

هدفه المقبل قيادة نزالات المحترفين

بغداد ـ الصباح الجديد:

عاد الحكم الدولي بالملاكمة، محمد نعمة، من دولة الإمارات العربية المتحدة وفي حوزته شهادة التحكيم الدولية العليا 3 STAR بعد اجتيازه حاجز الدورة الدولية الخاصة بالحكام وشارك فيها 28 حكما من شتى قارات العالم واقيمت في مدينة دبي باشراف الاتحادين الدولي والقاري بالتعاون من الاتحاد العربي والإماراتي، وحاضر فيها زوراب الجورجي وأنتوني الروسي الأصل (كندي الجنسية).

جهود مشتركة

يقول الحكم الدولي، محمد نعمة، ان المشاركة في اعلى دورة تحكيم كانت بفضل الجهود الكبيرة والتعاون المشترك بين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال واتحاد الملاكمة المركزي برئاسة علي تكليف وامين السر علي عبد الزهرة وبقية اعضاء الاتحاد، فقد كان الاصرار عاليا على تامين مشاركة حكام ومدربين في الدورة الدولية العليا 3STAR، والحقيقة كانت المشاركة فعالة جدا، والحمد لله فقد استطعت ان اعود إلى العراق وفي حوزتي الشهادة العليا في التحكيم التي كانت تشكل حاجزا لحكام العراق في الدورات السابقة، لهذا أعد أول حكم عراقي يحصل على هذه الشهادة التحكيمية العليا التي تعد نجاحا لقضاة العراق في رياضة الفن النبيل، وهي ستكون بأذن الله بداية للانضمام حكامنا إلى القائمة الدولية الخاصة بهذه الشهادة التحكيمية.

البطولات الكبرى

ويضيف: هذه الشهادة العليا في التحكيم، تؤهلني للمشاركة في اكبر البطولات كالاولمبياد وبطولات العالم المتقدمة، وانا اسعى إلى تطوير قدراتي والعمل بصورة متواصلة للمشاركة في بطولات المحترفين التي اواصل دراستي على قوانينها واترقب المشاركة في اية دورة تحكيمية تصقل قدراتي لقيادة نزالات في هذه البطولات الكبيرة التي تنال قدرا عاليا من الاهتمام الجماهيري والإعلامي.

مصنفتان من الهند وكازاخستان

واوضح نعمة، ان الدورة التحكيمية العليا سبقت اقامة نزالات آسيا للرجال والنساء المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو التي احتضنتها مدينة دبي وكانت بطولة عالية المستوى من جانبي التنظيم الناجح والمستويات التي قدمها المشاركون في النزالات، فقد شهدت البطولة مشاركة واسعة، وقدمت المنتخبات التي حضرت إلى دبي امكانات فنية عالية المستوى، وفيها تم قطف التذاكر إلى أولمبياد طوطيو المقبل.

وكان قرار الاتحاد الدولي اتاحة المشاركة في إدارة نزال واحد لكل حكم مشارك في الدورة التحكيمية الدولية التي كانت متزامنة مع اقامة بطولة آسيا، وتم ترشيحي لقيادة نزال مصنفتان عالميتان من الهند وكازاخستان، وانتهت النتيجة لصالح ملاكمة الهند بفارق النقاط.

الافضل في الاتحاد الأوروبي

واضاف: الحمد لله فقد كنت متفوقا بشهادة المراقبين على النزال والطواقم المشرفة على البطولة، اذ املك خبرات في التعامل مع بطولات النساء بالملاكمة، فقد اشتركت في اكثر من بطولة خارجية متقدمة للسيدات، ابرزها بطولة الفتاة الذهبية التي اقيمت في السويد باشراف الاتحاد الاوروبي للملاكمة عام 2019 ووقتها تمكنت من الفوز بلقب افضل حكم في البطولة، وهذا الإنجاز الكبير لن ينسى، فقد اثبت في المنافسات امكانات الحكم العراقي في قيادة نزالات الملاكمة بافضل المستويات، ولحكم الملاكمة المتميز صفات يجب ان يتبعها لنيل ثقة اللجنة المشرفة على الاداء الفني في الحلبة وخارجها، ويتم احتساب النقاط وفقا لما يقدمه الحكم في اتخاذ القرارات والقانون وعدم التاثر بالضغوطات التي تتولد جراء المنافسة القوية في النزالات الخاصة برياضة الملاكمة.

إشادة عربية

واوضح انه تلقى تهنئة رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد القاري للملاكمة، القطري الدكتور يوسف الكاظم، بحصوله على الشهادة التحكيمية 3 STAR، معربا عن سعادته ان يكون أول حكم عراقي في تاريخ اللعبة ينال هذه الشهادة المتقدمة في رياضة الفن النبيل.