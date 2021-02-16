رحلة حافلة ما بين الكوت وستوكهولم

الفنان المسرحي محمد صالح لاجي

سمير خليل

عشق المسرح وهو ما يزال صبيا صغيرا في مدينة الكوت، توج هذا العشق بشهادة البكالوريوس في المسرح من جامعة بغداد، يمتلك رصيدا مسرحيا حافلا، وعمل مع كبار الفنانين.

رحلة الإبداع الحافلة التي امتدت ما بين الكوت وستوكهولم للفنان المغترب محمد صالح لاجي، اثارت فينا سؤالا..ما السبيل الذي اعتمده ليجتاز الحاجز الصعب بين انتقاله من المسرح العراقي الى نظيره السويدي؟

” اعتليت خشبة المسرح في مديني الكوت وكنت طالبا هاويا، حيث شاركت مع الكثيرين من فناني المسرح الواسطي منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى انتقلت إلى بغداد لصقل موهبتي بالدراسة الاكاديمية التي وضعتني في السكة الصحيحة، بواسطة اساتذة كبار لهم بصمتهم في تاريخ المسرح العربي وليس المسرح العراقي حسب، واذكر الأستاذ العملاق بدري حسون فريد كأنموذج، كما أبقى شاكرا طول العمر للعملاقين العظيمين الأستاذ سامي عبد الحميد والأستاذ عبد المطلب السنيد ولمن كان لهم الفضل في صناعتي وصناعة الكثيرين من الذين تتلمذوا على ايادي عظماء المسرح العراقي”.

ويتابع: “بعد انتقالي للعيش في السويد لم اترك المسرح، بل التصقت به أكثر، وصرت أمارس نشاطي المسرحي من خلال اعمال قدمتها فرق مسرحية تشكلت في السويد، إضافة إلى فرقة كنت من المؤسسين لها مع الفنانة العراقية الاستاذة عاتية سلام التي تعشق المسرح بالفطرة”.

*ماهي انطباعاتك عن المسرح السويدي؟ ماذا تعلمت منه؟

“المسرح السويدي مسرح جميل وفيه امكانيات هائلة لمتعة المشاهد ودعم الممثل والفرق المسرحية لتقديم أعمال بمستوى عال. هذا الجمال أثر فيَّ وأضاف لي الكثير واحببت أن استفيد من هذا الابداع الخلاق للمسرح السويدي من خلال التواصل مع المسرحيين لاكتسب من خبراتهم واقدم لهم خبراتي لتنصهرا في عملية التلقي والعطاء الفني، لأن الذائقة الفنية لا تختلف سواء كان المتذوق في العراق ام في اي مكان بالعالم طالما كانت هناك ادوات صحيحة لخلقها”.

*ما هي الاعمال التي قدمتها في السويد؟

“في البداية عملت لفرقة مسرح جدار (مؤسسها الفنان العراقي طارق الخزاعي) وقدمنا عملا جميلا من تأليفه وإخراجه بعنوان (احدب بغداد)، بعدها تقدمت بطلب لمنحي وبمعية المثابرة عاتيه سلام لتشكيل جمعية باسم (جمعية بغداد للثقافة والمسرح) من ضمنها فرقة بغداد للتمثيل، وحصلنا على الموافقة الرسمية. وكانت باكورة اعمالنا مسرحية (رائحة الحبر) تأليف الكاتب هشام شبر وتوليت انا الاخراج. كذلك عملت للمسرح البلدي والذي يعد اكبر صرح ثقافي سويدي في مسرحية (دم الأخوين) من اخراج ألكسندر أوباري، ومن خلالها رشحت لبطولة فيلم قصير مع الفنان السويدي (شيل ابريكفست)، وشاركت كمخرج لمسرحية (قطار ومحطات)، اضافة للمحاضرات والندوات الثقافية والاستذكارات”.

*كيف ترى المسرح العراقي بنحو عام والمسرح في الكوت؟