خلية الأزمة تكشف تفاصيل الحظر الجزئي في رمضان وشروطه

الصحة محذرة من تخفيف إجراءات الحظر في المحافظات: الخطر باق

بغداد- الصباح الجديد :

كشفت خلية الأزمة، امس السبت، عن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيجري تطبيقه خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الحظر سيبدأ من الساعة السادسة صباحا ولغاية السادسة مساءً. فيما انتقد وكيل وزير الصحة، الدكتور حازم الجميلي، إجراءات بعض المحافظات بتخفيف حظر التجوال وتنفيذه بصورة جزئية.

وقال مدير صحة الرصافة عضو خلية الأزمة عبد الغني الساعدي في تصريح له ، إن “ العراق إذا أراد السيطرة على الوباء؛ فإنه يستطيع خلال أسبوعين السيطرة عليه بصورة كلية، فقط إذا ما كان هناك التزام تام بحظر التجوال، لأن الحظر والتباعد الاجتماعي مهمان جداً في السيطرة على المرض”، منوهاً بأن “ما يؤسف عليه أنه لا توجد سيطرة على المجتمع”.

وأشار الساعدي الى “وجود حلول للتعامل مع هذا الفيروس، بضمنها الغلق التام أي أن تغلق بغداد والمحافظات لمدة 3 شهور لا أحد يدخل أو يخرج وهذا الأمر مستحيل وهو غير قابل للتطبيق ولكن في هذه الحالة يكون هناك ضمان موت الفيروس، والحل الثاني، حجر صحي تام لمدة 3 أسابيع لتقليل الإصابات وبعدها حظر جزئي وهو ما ستعمل على تطبيقه الحكومة وخلية الأزمة من السادسة صباحاً الى السادسة ليلاً كحظر جزئي وتباعد اجتماعي”.

ونوّه مدير صحة الرصافة، بأن “الحظر الجزئي سيبدأ تطبيقه في شهر رمضان المبارك، لكن على وفق شروط، بضمنها عدم فتح المولات والكافيهات والمطاعم، فضلاً عن تحديد عدد راكبي سيارات الأجرة، واشتراطات أخرى تضمن عدم انتقال الفيروس، وإذا ما كان هناك ارتفاع في الحالات سيعاد العمل بحظر التجوال التام مرة أخرى”.

فيما حذر عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، من التداعيات الكارثية للتراخي في تطبيق حظر التجوال في بعض المحافظات، فيما افصح بأن الحكومة ستصرف مطلع الاسبوع المقبل منحة كورونا.

وقال الموسوي في تصريح لـه إن “لجنة الصحة النيابية تطالب الحكومة والجهات المختصة بعدم التراخي في تطبيق حظر التجوال في عموم المحافظات لمنع العودجة الى نقطة الصفر”.

واضاف ان “الجهات الحكومية ستصرف منحة الطوارئ بداية الاسبوع المقبل بعد تدقيق الاسماء واجراء عمليات التقاطع بين الاسماء”.

وأشار الموسوي إلى أن “المنحة ستشمل مليوني عائلة بنحو 10 ملايين مواطن تتوزع على المناطق الفقيرة”، مبينا أن “المنحة ستساعد المواطن بشكل بسيط في سد احتياجاته اليومية لحين انتهاء الازمة”.

في حين انتقد وكيل وزير الصحي، الدكتور حازم الجميلي، السبت، إجراءات بعض المحافظات بتخفيف حظر التجوال وتنفيذه بصورة جزئية.

وقال الجميلي في تصريح صحفي، إن “وسائل الاعلام تناقلت أخباراً عن محافظات بدأت بتنفيذ قرار حظر التجوال الجزئي وتخفيف اجراءات مكافحة فايروس كورونا، وهذه قرارات مخالفة ومجازفة تتحمل مسؤوليتها الحكومة المحلية”.

وتابع، أن “الوزارة ستقوم بتقديم النصيحة للمحافظات ومطالبتها بعدم تجاوز القرارات المركزية بشأن فايروس كورونا”.

وأكد الجميلي، أن “الخطر دائم وباق، والوضع غير مستقر في كل العام ونرجو عدم التسرع في اتخاذ القرارات”.

وبين، أن “وزارة الصحة تعد خطة وضعت بين الجهات المعنية وستطبق في بداية شهر رمضان”، مبيناً أنه “بحسب الرؤية المعدة للخطة فسوف تخفف الإجراءات في الساعات الصباحية وقد تتغير هذه الرؤية حسب الموقف الوبائي”.

وكانت خلية الازمة في محافظة نينوى، اصدرت قرارات جديدة بشأن حظر التجوال.

وذكرت الخلية في بيان لها، إن “خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري، وبعد التشاور مع خلية الازمة الصحية قررت ما يلي :

1 – الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19/4.

2 – استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والانشائية والحالات الطارئة.

3 – حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام الفردي والزوجي يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية.

4 – السماح بحركة العجلات الكبيرة داخل المحافظة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الانشائية من الساعة ال 4 عصرا وحتى الساعة ال 6 صباحا.

5 – يكون الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة 25% من الكوادر.

6 – استمرار غلق المطاعم ( عدا السفري ) والكافيهات والكافتيريات وقاعات المناسبات وسرادق العزاء وسيارات النقل العام.

7 – استمرار غلق المساجد دور العبادة وإقامة الصلوات .

8 – الالتزام الكامل بمنع التجمعات في داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وان لا يزيد التجمع عن 10 اشخاص واتخاذ التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء القفازات والكمامات.

9 – سيتم اعادة تقييم الموقف من حظر التجوال حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا”.