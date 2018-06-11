الملف الأمني

اعتقال إرهابي بكمين في “أبو منيصير” غربي بغداد * تدمير زورقين لتنظيم “داعش” شمالي “أبو صيدا”

مقتل انتحاريين تسللا الى ناحية البغدادي في الأنبار * العثور على كدس كبير للعتاد في منطقة القيّارة

بغداد – اعتقال ارهابي

ذكر الناطق باسم مركز الاعلام الامني امس الاثنين ان قوة أمنية القت القبض ، على ارهابي في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال الناطق العميد يحيى رسول في بيان ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء مشاة 24 الفرقة السادسة وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين والذي كان مندسا بين اهالي منطقة ابو منيصير في قضاء ابو غريب”، مضيفا ان المتهم من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب”.

ديالى – تدمير زورقين

اعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ناحية أبي صيدا في ديالى عواد الربيعي امس الاثنين، تدمير زورقين لتنظيم “داعش” الارهابي على ضفاف نهر ديالى شمالي الناحية.

وقال رئيس اللجنة إن “قوة أمنية مشتركة قامت بعملية تمشيط لضفاف نهر ديالى من جهة بساتين المخيسة(7كم شمال ابي صيدا 30كم شمال ب‍عقوبة) وضبطت زروقين لداعش وقامت القوة باحراقهما”، مضيفا ان نشاط خلايا داعش ما يزال موجوداً في بعض البساتين وعمليات التمشيط المتكررة تهدف لانهاء وجودها”.

كركوك – عمليات خطف

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين، بأن مجموعة تابعة لتنظيم “داعش” اختطفت خمسة أشخاص جنوبي المحافظة.

‎وقال المصدر إن “مجموعة إرهابية من داعش اختطفت قرب قرية زنقر التابعة لقضاء داقوق (40 كم جنوب كركوك) أحد وجهاء القرية من الكاكائيين ، مع أربعة عمال يعملون في حصاد الأراضي الزراعية”، مضيفا ” جرى اقتياد المختطفين الى جهة مجهولة”.

بابل – عملية امنية

أعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة بابل امس الاثنين، القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة خلال عمليات أمنية في المحافظة.

وقال المصدر أن “مفارز القيادة بجميع صنوفها وتشكيلاتها، ألقت القبض خلال عمليات إستباقية لملاحقة المطلوبين لـ 52 متهماً بمواد جنائية مختلفة ومخالفات متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظة” ، مضيفا أن “عمليات الاعتقال جاءت بموجب قرارات صادرة من السلطة القضائية ونفذت خلال الـ24 ساعة الماضية” مؤكداً “إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية، لغرض التحقيق في الدعاوى المنسوبة اليهم”.

صلاح الدين – ضبط مضافتين

اكد الناطق باسم مركز الاعلام الامني امس الاثنين ان القوات الامنية تمكنت من العثور على مضافتين لعصابات داعش الارهابية تحوي متفجرات وصواريخ في محافظة صلاح الدين .

وذكر الناطق العميد يحيى رسول في بيان صحفي ان القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين وخلال تفتيش قريتي {الشيحة وزنكورة} عثرت على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية تحوي 18 كغم TNT و84 صاروخ SPG9 “، مضيفا كما عثر على 22 عبوة ناسفة جاهزة للتفجير و4 عبوات لاصقة و50 صمامة قنبرة هاون عيار 60 ملم و5 صفائح عتاد Bkc تالفة وجرى معالجتها”.

الانبار – مقتل انتحاريين

كشف قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء نومان الزوبعي امس الاثنين، مقتل انتحاريين اثنين تسللا الى ناحية البغدادي في الانبار.

وقال قائد الفرقة ان “القوات الامنية تمكنت من قتل انتحاريين اثنين من داعش بعد محاصرتهم في حي الشهداء التابعة لمدينة البغدادي” ، مضيفا ان “الانتحاريين تسللوا الى المدينة “.

النجف – عمليات دهم

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الاثنين، بأن ثلاثة مطلوبين القي القبض عليهم بعمليات دهم على وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر إن “مكافحة اجرام النجف باشراف مدير المكافحة العقيد الحقوقي سامي حمود غزاي نفذت ممارسة أمنية أسفرت عن القاء القبض على ثلاث مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة من المحافظة ” ، مشيرا الى إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل” .

ميسان – عملية استباقية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس الاثنين ان تشكيلات امنية نفذت عملية استباقية في قضاء قلعة صالح والنواحي والقرى التابعة لها وجرى خلالها القيام بعمليات تفتيش لمنازل المطلوبين والبحث عن الخارجين عن القانون ومثيري النزاعات والخلافات العشائرية والبحث عن الأسلحة والاعتدة .

وقال المصدر ان العملية الاستباقية أسفرت عن ضبط عدد من الاسلحة والاعتده، فضلاً عن القبض على مشتبه بهم ومتهمين واتخذت الإجراءات الأصولية القانونية بحقهم.

نينوى – ضبط عتاد

كشف مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاثنين ان قوة امنية عثرت خلال عملية تفتيش وتطهير على كدس كبير للعتاد في منطقة القيارة .

وافاد المصدر ان قيادة عمليات نينوى وبناء على معلومات استخبارية تمكنت بعمليات دهم وتفتيش في منطقة القيارة من العثور على 47 عبوة ناسفة مختلفة الاحجام و133 قنبرة هاون متنوعة و12 صاروخا محلي الصنع .