  • الأربعاء , 27 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مهرجان وطن السينمائي

ملاحق
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اعلنت قناة الفرات الفضائية عن إقامة مهرجان سينمائي يكرس الإشادة بالدور الكبير الذي قدمه أبناء العراق في سبيل الدفاع عن بلدهم، ووصلوا بذلك الى أعلى مراحل التضحية وهي الشهادة، المهرجان أطلق عليه أٍسم مهرجان وطن السينمائي ، للدلالة على ان أكثر ما يستحق ان يقدم الانسان نفسه فداء اليه هو الوطن، الوطن الذي تربى الجميع في كنفه وشربوا من ماء فراتيه.
يرأس المهرجان المخرج أياد عبد الكاظم ، وتولى الفنان أحمد الركابي مسؤوليه الإدارة الفنية له، كما اختير مجموعة من الخبراء لفحص الأفلام وترشيح الفائزة منها لنيل جوائزه القيمة حيث وضعت لجنة المهرجان جوائز مادية مهمة للفائزين، ستبدأ فعاليات المهرجان يومي ال9 وال 10 من شباط فبراير القادم..
اذن ها نحن نشهد مهرجانا سينمائيا جديدا يضاف الى مجموعة المهرجانات السينمائية التي تقام في العراق.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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