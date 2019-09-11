ترامب يقيل مستشار الأمن القومي الأميركي المتشدد جون بولتون

جراء خلافات حادة وعميقة بشأن السياسة الخارجية

متابعة ـ الصباح الجديد :

استقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون في وقت متأخر امس الاربعاء من منصبه بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه طلب منه الاستقالة بسبب كثرة الخلافات السياسية معه.

وقال ترامب على تويتر «أبلغت جون بولتون الليلة الماضية بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثلي مثل آخرين في الإدارة».

وضغط بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في السياسة الخارجية ومستشار ترامب الثالث للأمن القومي، على الرئيس كي لا يتخلى عن الضغوط على كوريا الشمالية رغم الجهود الدبلوماسية. كما عارض بولتون، الشخصية الرئيسية وراء موقف ترامب الصارم من إيران، اقتراحات الرئيس بعقد اجتماع محتمل مع القيادة الإيرانية ودعا إلى اتباع نهج أكثر صرامة بشأن روسيا وأفغانستان.

وقال مصدر مطلع إن هذا الإعلان جاء بعد محادثة شابها التوتر الاثنين الماضي وتناولت اختلاف موقف الرجلين بشأن أفغانستان.

وكان بولتون، البالغ من العمر 70 عاما والذي تولى هذا المنصب في نيسان 2018 خلفا لإتش.آر مكماستر، على خلاف دائم مع وزير الخارجية مايك بومبيو، المعروف بولائه لترامب.

وأقر بومبيو بأنه كانت هناك خلافات كثيرة بينه وبولتون، لكنه قال للصحفيين «لا أعتقد أن أي زعيم في أي جزء من العالم يجب أن يفترض أن سياسة ترامب الخارجية ستتغير بشكل ملموس لمجرد أن أحدنا غادر منصبه».

وجاءت رواية بولتون للأحداث مختلفة عن ترامب إذ قال في تغريدة ”قدمت استقالتي الليلة الماضية وقال الرئيس ترامب فلنتحدث في الأمر اليوم «

وكان ترامب يمزح أحيانا عن صورة بولتون كمروج للحرب، بل تردد أنه قال في أحد اجتماعات المكتب البيضاوي «جون لم ير قط حربا إلا وأحبها».

وقال مصدر مطلع على وجهة نظر ترامب إن بولتون أثار استياء الكثيرين في البيت الأبيض ولا سيما كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني.

وخلال فترة عمله في وزارة الخارجية تحت إدارة الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو. بوش، كان بولتون يضع قنبلة منزوعة الفتيل على مكتبه. وصدرت مذكراته عام 2007 في كتاب بعنوان «الاستسلام ليس خيارا». وطرح اسم ستيفن بيجن، المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، من بين الأسماء المحتملة لخلافة بولتون.

وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض «بيجن يشبه بومبيو كثيرا في أنه يدرك أن الرئيس هو الرئيس وأنه صاحب القرار».

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام دون الخوض في تفاصيل أن الكثير من القضايا دفعت ترامب لطلب استقالة بولتون.

وكان ترامب يوبخ بولتون أحيانا بسبب أساليبه المتشددة في الاجتماعات وكان يقدمه للزعماء الأجانب بالقول «تعرفون جميعا جون بولتون العظيم. سوف يقصفكم ويستولي على بلدانكم بالكامل».

وذكر مسؤولون ومصدر مقرب من ترامب أن الرئيس سئم من ميول بولتون المتشددة والمعارك البيروقراطية التي يخوضها.