السويسري إنفانتينو يلتقي درجال ويتعهد بزيارة العراق

اليوم.. إجراء اربع مباريات في افتتاح الجولة العاشرة لممتاز الكرة

متابعة ـ الصباح الجديد:

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مساء أول أمس، بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ، وبحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم الدكتور شامل كامل.

وأكد الوزير درجال: أن اللقاء كان إيجابيًا ومثمرًا، إذ تَضمن بحث عددًا من الملفات التي تخص واقع كرة القدم العراقية.

وأضاف : قدمنا شَرحًا وافيًا عن البُنى التحتية والمُنشآت الرياضية التي يمتلكها العراق ويسعى لإكمال وإنجاز عددٍ أخر منها خلال المُدة القليلة القادمة والتوجهات الأخيرة الداعمة لنشرِ ثقافة كرة القدم وتطويرها عبر استقطاب الخبرات الأجنبية وتوظيفها في الأكاديميات والمدارس، فضلًا عن سعي العراق إلى رفعِ الحظر المفروض على ملاعبهِ بصورةٍ تامة، وليس جزئيًا بغية استضافة البطولات الدولية ، مُنوهًا أن الجمهور العراقي يكنُ كُل الاحترام والتقدير لمواقف رئيس الإتحاد الدولي السابقة وإسهامه المُباشر في رفعِ الحظر جزئيًا عن الملاعب العراقية.

وَوَجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، دعوةٌ خاصة إلى السيد إنفانتينو لزيارةِ العراق للإطلاع عن كثبٍ على البُنى التحتية العراقية، والإطلاع على عشقِ الجمهور العراقي لكرة القدم.

من جهتهِ رحب رئيس الإتحاد الدولي مُبتهجًا بالدعوةِ التي وصفها بالكريمة من العراق وجماهيرهِ الرياضية واعدًا بتلبيتها في القريب العاجل، والإسهام بقوة لدى المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة القدم من أجلِ رفع الحظر التام عن الملاعب العراقية ، مُعربًا في الوقتِ نفسهِ عن سعادتهِ في حال تمت الزيارة ورفع الحظر في آنٍ واحد، وقَدم شُكرهُ للوزير درجال مُثمنًا بصماته الواضحة كشخصيةٍ رياضية تهدف إلى نشرِ وتطوير كرة القدم، والإنفتاح على العالم.

من جانب اخر، تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، باقامة اربع مواجهات، اذ يلعب الحدود امام المتصدر نفط الوسط في ملعب التاجي والديوانية يستقبل فريق الكهرباء وتقام المباراتين في الساعة 2 ظهرا.

في حين يضيف الطلبة في الساعة الرابعة والربع مساء في ملعب الشعب الدولي فريق النجف في مباراة تبدو صعبة على الطرفين، وتعقبها في الساعة الثامنة مباراة الجوية والسماوة، وفيها يتطلع الجوية لكسب النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة المتصدر نفط الوسط ووصيفه الزوراء، في حين يأمل السماوة الخروج بنتيجة إيجابية بادارة مدربه الجديد شاكر محمود في ثاني اختبار في مهمته الجديدة بعد خطفه التعادل امام الطلبة في اللقاء السابق.

وتقام غد الاربعاء ست مباريات، ملعب الشعب الدولي يضيف مباراتين الاولى في الساعة الرابعة والربع مساء بين النفط ونفط ميسان، في حين تعقبها في الساعة الثامنة مباراة الشرطة والكرخ، ويلتقي في ملعب الكفل فريقا القاسم ونفط البصرة في الساعة 2 ظهرا، وفي التوقيت ذاته يضيف أمانة بغداد فريق الزوراء، وفي ملعبه، يستقبل زاخو فريق الصناعات الكهربائ في التوقيت ذاته، كما تجرى في ملعب فرانسوا حريري مباراة اربيل والميناء في الساعة 2 ظهرا.

واعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قائمة باسماء اللاعبين الذين سيغيبون عن فرقهم في الجولة العاشرة بسبب البطاقات الملونة وهم ” سعد ناطق والمحترف آسو جونا من فريق الشرطة واحمد سرتيب لاعب النفط ومنتظر عبد السادة من الكهرباء وفاضل مقداد من الحدود وفلاح عبد الكريم من الديوانية”.

واستعاد القوة الجوية خدمات 8 لاعبين، بعد أن غيبتهم الإصابة لفترات زمنية متفاوتة.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد إن الفريق استعاد محمد الباقر كاظم ومصطفى محمد معن وحسن رائد وشريف عبد الكاظم وعلي حصني وحسين جبار ومحمد قاسم نصيف وكرار نبيل.وبين أن عودة اللاعبين المصابين ستشكل إضافة مهمة للفريق وستمنح الجهاز الفني فرصة تنويع اللعب وفق معطيات المباريات.وأشار إلى أن اللاعب حسين جبار الذي تعرض للإصابة في الدور الماضي أمام نفط الوسط أثبتت الفحوصات سلامته بشكل تام وسيشارك في مران الفريق قبل مواجهة السماوة.يشار إلى أن القوة الجوية يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة من المباريات التسع الماضية.