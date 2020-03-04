الكهرباء: اعفاء أميركي جديد لاستيراد الغاز والطاقة من ايران وخطة للربط الشبكي مع الجوار العربي

يستمر لمدة 45 يوما..

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت وزارة الكهرباء،الكهرباء، تفاصيل خططها بشأن الربط الشبكي للطاقة مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي، إن “العراق تمكن من إقناع الجانب الأميركي لإعفائه من العقوبات لغرض استيراد الغاز الإيراني لمدة 45 يوما”.

ولفت إلى أن “العراق أبلغ الجانب الأميركي جديته بتنويع مصادر تغذية الطاقة والتي من ضمنها إحالة التراخيص الخاصة بحقول النفط، لاستثمار الغاز المصاحب للنفط ومنها حقول أرطاوي وعكاز وجالة والخشم الأحر”.

وأضاف، أنه “تمت مناقشة الجانب الأميركي بموضوع الربط الشبكي للطاقة مع دول الجوار، مؤكداً مضي وزارته “بخطوات جدية لهيـأة الربـط الشبكـي مـع دول الجـوار”.



وأوضح، أن «وزارة الكهرباء وقعت عقداً مع هيئة الربط الخليجي والذي من المقرر أن يبدأ العمل بمراحله الأولى في شهر تشرين الأول المقبل، لتزويد المناطق الجنوبية بـ 500 ميغا واط كمرحلة أولى»، لافتاً إلى «الربط الشبكي مع الأردن تم استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الطاقة الأردني على التوقيع لربط العراق تزامنياً مع الأردن من خلال محطة القائم».

وتابع العبادي، «كما ارتأت الوزارة الربط النظامي للشبكة مع إيران، وكذلك مع تركيا عبر خط جزيرة الموصل»، مبيناً أن «هذه الخطوات تأتي لكي يثبت العراق للرأي العام وللجانب الأميركي بأنه جاد في تنويع مصادر تغذية الطاقة، والذي بموجبه يستغني عن الغاز الإيراني».