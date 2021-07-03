الاتحاد الاوربي وممثليات اجنبية تعلن استياءها الشديد من احكام ضد ناشطي بادينان

نواب: ايام سوداء تنتظر السلطات في الاقليم

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

عبر الاتحاد الاوربي وعدد من الممثليات الاجنبية، عن استيائهم الشديد لرفض محكمة التمييز في الاقليم اعادة النظر بالاحكام الصادرة بحق صحفيي وناشطي بادينان، وتأكيدها الحكم الصارد بحقم بالسجن لمدة ست سنوات.

وقال المبعوث الخاص للاتحاد الاوربي في اقليم كردستان في بيان حول ملف النشطاء والصحفيين الخمسة المحكومين عن منطقة بادينان ” نحن مستائون جداً من قرار المحكمة في الاقليم حول نشطاء وصحفيين بادينان.

‌واضاف، نحن كممثلية الاتحاد الاوربي وممثلي الدول الاوربية في العراق نؤكد على بياننا السابق المشترك مع الامم المتحدة، الذي ابدينا فيه عن استيائنا الشديد للاحكام الصادرة بحق صحفيي ونشطاء بادينان نظرا لان الاحكام لم تكن عادلة”.

واضاف البيان استيائنا ناجم عن ورود معلومات تفيذ بوجود تعذيب ومنع فريق الدفاع من التواصل مع المحكومين اضافة الى وجود ممارة ضغوطات سياسية على القضية، مطالباً السلطات في الاقليم ايلاء اهتمام بالتوصيات التي تضمنها تقرير الامم المتحدة، وتحديداً فيما يخص وجود تخويف وانتقام يمارس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء، والاستخدام السيئ للسلطات بما يؤدي الى التضييق على الحريات وحق التعبير عن الرأي.

بدورها اعربت مسؤولة مكتب السفارة الكندية في أربيل آشلي دوريك، عن خيبة املها في قرار محكمة التمييز بحق نشطاء وصحفيين في دهوك.

وغردت دوريك عبر موقع التواصل تويتر،”ان مفتاح مجتمع واعي هو عدم وجود اي عائق امام العمل الصحفي”.

واضافت: انها شعرت بخيبة امل من قرار محكمة التمييز بحق “شيروان شيرواني وشفان سعيد واياز كريم وهريوان عيسى وكوهدار زيباري”.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت الاثنين المنصرم، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

بدورهم اكد اربعة نواب كرد في مجلس النواب العراقي، بان اياماً سوداء بانتظار السلطات التي وصفوها بالمستبدة في الاقليم.

واضاف النواب، “احمد حاجي رشيد وسركوت شمس الدين وغالب محمد وريبوار كريم” على الرغم من تثبيت المحكمة في اربيل الحكم السابق الصادر بحق الاحرار في بادينان، الا ان ذلك لا يغير من حقيقة ان الاحكام الصادرة بحقهم جاءت من دون ادلة او اثباتات وهو يعكس صورة قاتمة للسلطات في الاقليم على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدين ان اياماً سوداء تنتظر السلطات في الاقليم نظرا لتماديها في استخدام القمع المفرط والتضييق على النشطاء والصحفيين.

وكان 3 قضاة من اصل 5، قد صادقوا الاثنين المنصرم على قرار الحكم الصاد بحق محكومي بادينان الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كردستان.