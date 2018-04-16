«الغذائية «تحقق مراحل متقدمة في تشغيل خط إنتاج الزيت السائل

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تحقيق مراحل متقدمة في أعمال تأهيل وإنجاز وتشغيل خط إنتاج الزيت السائل في مصنع الإمام علي الهادي (ع) التابع للشركة والواقع في محافظة ميسان وقرب افتتاحه في شهر نيسان الجاري .

وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري أن مصنع الإمام علي الهادي في محافظة ميسان يعد من المصانع الوحيدة في العراق بعد تجربة تحويل الزيت الصلب الى الزيت السائل الذي انشئ بمواصفات عالية جدا وبطاقة تصميمية (150) طنا / يوم اي نحو ( 6) اطنان / ساعة من قبل شركة برنالديني الايطالية ، لافتا إلى أن الشركة المذكورة وبعد توقيع عقد شراكة مع شركات متخصصة فقد باشرت بأعمالها وتمكنت من تأهيل خط انتاج الزيت السائل في المصنع المذكور بالكامل وتحقيق مراحل متقدمة من العمل وهي حاليا فـي مرحلـة التشغيـل التجريبـي.

وأكد الشمري ان انجاز مشروع إنتاج الزيت السائل سيغطي حاجة المنطقة الجنوبية من هذا المنتج الذي يمتاز بخضوعه للمواصفة العراقية وفحوصات التقييس والسيطرة النوعية وعلامته المميزة وباستعمال احدث التكنلوجيا في تصنيع وتعبئة الزيت اضافة الى استغلال الملاك الموجود في مصانع الزيوت وبقيمة (16) مليار يشمل التصفية والتعبئة لانتاج الزيت السائل بعبوة 1لتر وعلامة زيت البنت التي تعد علامة مميزة للمنتج العراقي وشعار صنع في العراق وبمواصفات افضل من الزيت الأجنبي ، مشيرا الى ان تشغيل هذا المشروع سيكون له الاثر الكبير في تقليل كلف رواتب الموظفين وبالتالي التخفيف من اعباء كلف المنتجات الغذائية واكساب العاملين الخبرة في مجال تصنيع الزيت واخضاعهم الى دورات تدريبية باشراف خبراء اوكرانيين مايزيد من كفاءة العاملين وتميزهم بهذا المجال على مدى السنوات المقبلة. واوضح الشمري أن الشركة تطمح إلى زيادة الطاقات الانتاجية خلال السنوات المقبلة ومن المؤمل انجاز وافتتاح هذا المشروع خلال شهر نيسان الجاري مايسهم في تحقيق طفرة نوعية في مجال انتاج الزيوت التي تدخل في مجال الامن الغذائي للبلد .