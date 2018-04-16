اعتماد 55 مركزا تسويقيا لتسلّم محاصيل الحبوب للموسم الحالي

استمرار تجهيز الحنطة للمطاحن والرز للوكلاء والنازحين

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن اعتماد (٥٥) مركزا تسويقيا لتسلم محصول الحنطة من الفلاحين والمسوقين في جميع المحافظات للموسم الحالي ٢٠١٨.

واوضح مديرعام الشركة نعيم المكصوصي ان المراكز التسويقية تضمنت سايلوات ومخازن وبناكر وساحات خزنية منها مراكز تسويقية ثابته ومنها مراكز تسويقية اعتمدت خلال موسم التسويق لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين والمسوقين .

واضاف المدير العام ان توزيع المراكز التسويقية اعتمد بالاساس على حجم الانتاج المتوقع في كل محافظة حسب ما جاء بتوقعات وزارة الزراعة حيث توزعت ما بين مركز تسويقي واحد في ( كربلاء والبصرة والمثنى وكركوك ) ومركزين تسويقيين في ( الانبار وديالى وذي قار وميسان ) وثلاثة مراكز في محافظات ( السليمانية و اربيل و دهوك ) واربعة مراكز في ( نينوى وبابل ) وخمسة مراكز تسويقية في ( بغداد وصلاح الدين) وستة مراكز تسويقية في محافظة واسط .

واشار المدير العام الى ان اللجنة العليا للتسويق تمتلك حق فتح او غلق اي مركز تسويقي حسب متطلبات الحاجة الضرورية ، مبيناً ان شركته افتتحت صباح امس الاحد ابواب مراكزها التسويقية في الوسط والجنوب امام الفلاحين والمزارعين لتسلم الكميات التي حصدت .

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن استمرارها بتجهيز المطاحن بالحنطة المستوردة والوكلاء بمادة الرز ضمن الحصة التموينية .

واوضح المدير العام ان فرع شركته في محافظة كركوك باشر بتجهيز المطاحن بكميات الحنطة المقررة لحصة شهر شباط حيث بلغت الكميات المجهزة (١٥٠٦٢) طنا فيما تم تجهيز نازحي محافظة كركوك بكمية (١٤٣٤) طنا من اصل الكمية المقررة لشهر كانون الثاني ، اضافة الى تجهيز الوكلاء في المحافظة بكمية (٢٧٥) طنا من مادة الرز المستورد والوارد عبر ميناء ام قصر من اجمالي الكمية المقررة عن حصة شهر شباط الماضي .

واضاف المدير العام ان سايلو النجف الافقي قام كذلك بتجهيز المطاحن الاهليه والحكوميه بالحنطه المحليه وذلك لحصة شهر شباط 2018 حيث بلغت الكميات المجهزة 16984 طنا كما قام فرع الشركة في صلاح الدين بتجهيز المطاحن الاهليه بالحنطة المحلية وذلك لحصة شهر شباط 2018 اضافة الى تجهيز الوكلاء والنازحين بمادة الزر بكميه ٨٢٥ طنا ولحصة شهر شباط /٢٠١٨ .

من جانب اخر اشار المكصوصي الى مواصلة عملية تحميل وتفريغ مادة الرز المستورد الوارد عبر ميناء ام قصر الى فروع ومواقع الشركة حيث باشر فرع كركوك باستلام كمية (560) طنا كما قامت الملاكات العاملة في سايلو الناصرية باستلام كمية (1500) طن من مادة الرز الفيتنامي لحساب البطاقة التموينية .

من جانبها بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة مع اصحاب المطاحن العاملة في نينوى الية انتاج وتوزيع مادة الطحين .

وقال مدير عام الشركة المهندس طه ياسين عباس ان الاجتماع عقد في مجمع دوائر وزارة التجارة في نينوى بمجمع بازوايا ، لمناقشة آلية انتاج وتوزيع الطحين في مناطق محافظة نينوى اضافة الى مناقلة الحبوب من السايلوات والصوامع داخل المحافظة وخارجها لايصالها الى المطاحن من خلال التنسيق مع قيادة عمليات نينوى واستحصال الموافقات الاصولية لدخول الاشاحنات ، مضيفا ان اصحاب المطاحن اكدوا خلال الاجتماع على وقوفهم التام الى جانب الشركة والتزامهم بالتعليمات والضوابط النافذة الصادرة من الشركة او الفرع مثمنين الدور الكبير لادارة الفرع لما يقدمه من تسهيلات لعملهم .

من جانب اخر اشار ياسين الى ان فرع شركته في ميسان انهى تجهيز الحصة الثانية من الطحين في جميع قواطع المحافظة ميسان اضافة الى جرد جميع المطاحن العاملة بالمحافظة استعدادا للمباشرة بانتاج وتجهيز الحصة الثالثة كما قامت وحدة التسويق بالفرع بالمباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء لمقرر الحصة الثالثة من الطحين للعام الحالي.