الملف الأمني

اعتقال 5 إرهابيين في مناطق متفرقة من بغداد * مؤتمر موسّع لمناقشة الخطط الأمنية في ديالى

إلقاء القبض على أخطر المجرمين في كركوك * ضبط معمل للتلغيم وصنع العبوات أيمن الموصل

بغداد – اعتقال ارهابيين

ذكر مصدر امني في قيادة عمليات بغداد امس الاثنين، ان مفارز امنية القت القبض على خمسة ارهابيين ومتهم بالسرقة، وتفجير مخلفات حربية لتنظيم داعش، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين على وفق المادة (4/ ارهاب) خلال عملية امنية في منطقة اركية وفاضل شمالي بغداد، ومتهمين اثنين على وفق المادة نفسها في منطقة الدوانم” ، كما القي القبض على امرأة متهمة بالسرقة في منطقة الشرطة الرابعة” ، وان القوات الامنية “عثرت خلال تنفيذ واجب تفتيش في منطقة (البو عوسج) جنوبي بغداد، على عبوتين ناسفتين ومخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، فجرت موقعيا من دون وقوع اضرار”.

ديالى – مؤتمر امني

عقد مدير شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي امس الاثنين مؤتمرا امنيا موسعا مع ضباط الركن ومدراء الاقسام الشرطة وآمري الافواج ومدراء الاجهزة الاستخبارية والأمنية والوكالات الساندة في المحافظة.

وتضمن المؤتمر وضع الخطط الامنية للمرحلة المقبلة ومناقشة اخر المستجدات الامنية في المحافظة وتنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية والعمل المشترك مع بقية القوات الامنية ووجه قائد شرطة ديالى على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومراعاة حقوق الانسان خلال تنفيذ الواجبات وبذل الجهود لفرض الامن والاستقرار في المحافظة.

غرب الموصل ـ تفكيك متفجرات

فككت فرق مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي، امس الاثنين، 50 قنينة اوكسجين معدة للتفجير غرب مدينة الموصل.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس ان ” فرق مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي فككت 50 قنينة اوكسجين معدة للتفجير في قاطع عمليات غرب الموصل تمهيدا لعودة النازحين لمناطق سكانهم”.

الانبار – عملية أمنية

اعلن مركز الاعلام الامني، امس الاثنين، ان القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من العثور على مستشفى لداعش ومضافة ومجموعة انفاق وتدمير معسكر بمنطقة طماشة في الانبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام، العميد يحيى رسول، ان”القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة تمكنت وخلال عمليات تفتيش من العثور على مستشفى سابق لعصابات داعش الإرهابية في منطقة طماشة ومضافة وغرفة وكرفان ونفق في منطقة الدباشي”.

واضاف ان “القوات عثرت ايضا على مجموعة انفاق في منطقة أم الوحوش، وتمكنت قوات القيادة ذاتها من تدمير معسكر قديم لعصابات داعش والقاء القبض على 4 من المشتبه بهم وضبط دراجتين ناريتين وبندقية خلال عملية تفتيش منطقة عشوة”، مبينا ان”عمليات التفتيش جميعها تمت شمالي راوه والقائم باتجاه نينوى وصلاح الدين”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

تمكنت مفارز مركز عفك والزوراء والحمزة امس الاثنين من إلقاء القبض على 5 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق بأخذ المال بالقوة وذلك خلال حملة قامت بها لمتابعة المطلوبين.

كما القت دوريات قسم مكافحة الإجرام وبعد جمع المعلومات من مصادرها السرية الخاصة القبض على 4 متهمين بالقتل مطلوبين للقضاء على وفق المادة 406 ، واعتقال 8 متهمين بمواد قانونية مختلفة يأتي ذلك في ظل حملة واسعة قامت بها للبحث عن المطلوبين ومتابعة تنفيذ اوامر القاء القبض.

البصرة ـ ضبط تهريب سيارات

اعلنت هياة المنافذ الحدودية الكشف عن أكبر عملية تهريب لسيارات سياحية كويتية في منفذ سفوان .

وذكر بيان للهيأة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ” تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من الكشف عن أكبر عملية تهريب لسيارات سياحية كويتية ، وبناءً على ذلك تم إحالة قائمة تحتوي على 180 سائق سيارة سياحية كويتية من قبل مدير منفذ سفوان الى القضاء لتورطهم بتهريب سياراتهم السياحية والتصرف بها خلافاً للقانون العراقي بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لبقائها داخل الأراضي العراقية “.

واضاف ” ومن الممكن أن تستخدم هذه السيارات في عمليات تهدد أمن واستقرار المواطنين”.

واشار البيان الى ان ” المنافذ الحدودية ستبقى صمام الأمان في حفظ أمن واقتصاد البلد وحياة المواطنين بعد الاجراءات الصارمة التي اتخذتها على المنافذ الحدودية منذُ توليها دورها الرقابي والاشرافي في منتصف العام المنصرم” .

نينوى – ضبط معمل للتلغيم

افاد المتحدث باسم وزارة الداخلية امس الاثنين ان مفارز امنية عثرت على معمل لتلغيم العجلات وصنع العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الارهابي في جانب الموصل الأيمن بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث إن “مديرية شرطة الحدباء عثرت، صباح يوم امس على معمل لتلغيم العجلات وصنع العبوات الناسفة من مخلفات عصابات داعش الأجرامية يحتوي على ١٥٠ كغم من مادة نترات الأمونيا شديدة الإنفجار ونصف طن من مادة برادة الألمنيوم و 7 ألغام ضد الدروع و 60 قطعة من رؤس الصواريخ الحربية و3 عبوات ناسفة محلية الصنع وفتيل تفجير بطول ١١م مع قاعدة إطلاق صواريخ”.