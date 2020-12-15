الوطني يواجه الكويت واذربيجان تجريبيا في جذع النخلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، موافقة أولية من الاتحاد الكويتي، على خوض مباراة ودية في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة، يوم 27 كانون الثاني المقبل.. وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي، باسل كوركيس، إن المباراة ستقام في استاد جذع النخلة، ضمن خطة المدرب السلوفيني كاتانيتش، الذي طالب بتوفير عدد من المباريات الودية.

وأضاف: «التطبيعية تنتظر رد الاتحاد الكاميروني كذلك، لخوض لقاء ودي، ومن المؤمل أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة».وحول مباراة روسيا، أجاب: «إلى الآن لم نتلق أي تأكيد لإقامتها، بالتالي تسعى الهيئة التطبيعية لتوفير ودية أخرى للمنتخب، مع انتظار موافقة الجانب الروسي».

يشار إلى أن المنتخب العراقي، سيخوض مباراته في التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا والعالم، أمام هونج كونج يوم 31 آذار المقبل.

كما، تلقت الهيئة التطبيعية موافقة مبدئية من الاتحاد الأذربيجاني، لخوض مباراة ودية في البصرة خلال الشهر الأول من العام المقبل.. وقال إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية، «وصلتنا موافقة مبدئية من الاتحاد الأذربيجاني لخوض مباراة ودية في البصرة الشهر المقبل، حسب الجدول المتفق عليه مع الجهاز الفني للمنتخب لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال».

وأضاف «التطبيعية تنتظر الموافقة الرسمية من الاتحاد الأذربيجاني ليتم تثبيت الموعد بشكل رسمي»، لافتا إلى أن المباراة مقرر لها أن تكون بعد مباراة الكويت بـ4 أيام، أي نهاية الشهر الأول من العام المقبل.

من جانب اخر، أكد باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخب العراق بكرة القدم، رفض اللاعب مهند جعاز، محترف نادي هاماربي السويدي، تمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة. وقال كوركيس: «جعاز كان ضمن قائمة المنتخب للبطولة الرباعية التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل، ولكن بعد الاتصال باللاعب، صدمنا برفضه تمثيل المنتخب؛ لأسباب لا نعلمها».