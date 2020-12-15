مسيرتي متميزة في الإمارات .. واتمنى تدريب أحد المنتخبات الوطنية العراقية

غانم عبد الرزاق المشرف على تدريب حراس مرمى خور فكان:
حوار ـ رحيم عودة:
على مدى اكثر من ستة مواسم متتالية ومدرب حراس المرمى العراقي غانم عبد الرزاق المشرف على تدريب حراس المرمى في نادي خور فكان يواصل تألقه وابداعه وتحقيق الانجاز تلو الاخر يأتي ذلك في ضل الانتصارات المتواصلة التي حققها ناديه فضلا عن تقديمه لأكثر من حارس مرمى مميز مما حدى بالأندية الإماراتية الى التمسك بخدماته، مثل اندية سامراء وصلاح الدين في بداياته الاولى وقد وقع عليه الاختيار لتمثيل منتخب العراق للناشئين في العام 2000 ألا ان الظروف الشخصية التي كان يمر بها وعلى حد قوله حالت دون تكملة مشواره صحيفة «الصباح الجديد»التقته ليحدثنا عن رحلته التدريبية في ملاعب الكرة الاماراتية فتعالوا نتعرف على مادار في هذه السطور:
*ايهما برايك افضل مستوى حراس المرمى في العراق ام الامارات ؟.
ـ مستوى حراسة المرمى في العراق أفضل كثيرا من الامارات . الحارس العراقي يتمتع بامكانيات ومهارات عالية جدا ولدينا الكثير من الاسماء اللامعة التي وقفت بين الخشبات الثلاث وساهمت في الحصول على الكثير من الانتصارات للكرة العراقية مع العلم ان حراس المرمى في الامارات قد توفرت لهم كافة السبل والمقومات على العكس تماما من الحارس العراقي الذي لاتتوفر له أبسط متطلبات التدريب .
*منذ متى وانت تعمل في دوري الامارات وكيف هو دعم ادارة النادي ؟.
ـ منذ العام 2014 ، دعم كبير جدا ولم تدخر ادارة النادي جهدا في توفير كل ما من شأنه ان يسهم في انجاح مسيرة فريق الكرة ولولا توفير ذلك الدعم لما كان لنا ان نحصل على ماحصلنا عليه من انجازات مميزة .
- اهم الإنجازات التي حصلت عليها ؟.
ـ من اهم الإنجازات التي حصلت عليها كانت مع نادي بني ياس الذي عملت معه من قبل هي بطولة الدوري تحت سن 12 عام والمركز الثاني في بطولة دبي تحت سن 10 عام كما حصلت على المركز الثاني في الدوري تحت سن 12 عام فضلا عن الحصول على المركز الثالث في بطولة الوحدة الدولية تحت سن 15 عام التي شهدت مشاركة كبيرة لعدد من الاندية العربية والاوروبية امثال النصر السعودي والزمالك المصري ومانشستر الإنكليزي وأهلي دبي و روما الإيطالي والترجي التونسي والمركز الثاني في الدوري تحت سن 11 عام .كما حصلت على بطولة دبي الصيفية مع نادي النصر وحصولي على لقب افضل مدرب وغيرها من الإنجازات الأخرى.
*لو عرض ابرز حراس المرمى الذين اشرفت على تدريبهم ؟.
ـ من أبرز حراس المرمى الذين أشرفت على تدريبها حمد ناصر المهري و سعود زايد البلوشي وزايد خميس تحت سن 10 وتحت 11 وعمر علي تحت سن 16 ومحمد خالد تحت سن 17 عام وسعود زايد حارس في منتخب ابوظبي وراشد علي الذي لعب لمنتخب الامارات للناشئين وهؤلاء الحراس يتمتعون بمهارات فنية عالية طالما ظهروا بها في مباريات الدوري .
*هل وصل البعض منهم الى صفوف المنتخبات الوطنية ؟.
ـ نعم ومنهم على سبيل المثال سعود زايد ومحمد خالد والحارس راشد علي حارس مرمى الذي مثل منتخب الامارات للناشئين إضافة إلى الحراس خليل غانم ومبارك غانم و بدر صالح ومحسن مصبح .
- لو عليك التدريب في العراق هل توافق ؟.
ـ في الوقت الحاضر لن اوافق بسبب ارتباطي مع نادي خور فكان الذي اكتسبت معه الكثير من الخبرات التي اجد نفسي بأمس الحاجة اليها فضلا عن الخبرات الأخرى التي اكتسبتها من الأندية التي عملت معها في وقت سابق . واستطيع القول بانها تجربة ناجحة للغاية من جميع النواحي وقد اضافت لي الشيء الكثير من الخبرة والمعلومات الحديثة في مجال تدريب حراس المرمى بوجود نخبة من المدربين الكبار القادمين من الدوريات الاوربية من الذين يعملون في دوري الامارات .
*العمل في دوري الامارات ماذا اضاف لك ؟.
ـ كما ذكرت سابقا فقد اضاف لي الشيء الكثير لعل ابرزها الثقة بالنفس واكتساب الخبرة من كبار المدربين في عالم التدريب الحديث .. ويختلف الدوري العراقي عن الاماراتي بعدة جوانب اذكر منها البنى التحتية الموجودة في الامارات واقصد بها الملاعب افضل بكثير مما هو في العراق وهذا الموضوع لايختلف عليه اثنان كما ان نوعية اللاعبين المحترفين هناك تختلف تماما عما هو في العراق نظرا للأسماء الكبيرة التي تستقطبها الاندية الاماراتية لكن الحضور الكبير الذي تشهده الملاعب العراقية يمكن القول بانه اكبر بكثير من جماهير الامارات .
- أغلب الأندية تعاني من مشكلة في حراسة المرمى ؟.
ـ هناك مشكلة اخرى تقع فيها معظم الاندية وتتمثل في استهلاك الحارس الأساسي حتى يصاب او يطرد ثم تتم الاستعانه بالحارس البديل ومن وجهة نظري على الأندية ان تمنح الفرصة للحارس البديل من أجل المشاركة في المباريات الودية والرسمية لخوض المباريات الحقيقية يختلف عن التدريبات في الوقت نفسه تخفيف الضغط عن الحارس الاساسي وادخار جهوده للمباريات المهمة والمصيرية وكذلك مشكلة اخرى تواجه هذا المركز الحساس وتتمثل في تقليل المواهب في حراس المرمى والمواهب المميزة قليلة .
- رايك بمستوى حراس المرمى في العراق ؟.
ـ الحارس العراقي يتمتع بسمعة كبيرة ولدينا العديد من الاسماء اللامعة امثال جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب واحمد باسل وعذرا للأخرين .
- ماهي امنيتك ؟.
- اتمنى الاشراف على تدريب احد المنتخبات الوطنية العراقية.