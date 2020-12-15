مسيرتي متميزة في الإمارات .. واتمنى تدريب أحد المنتخبات الوطنية العراقية

غانم عبد الرزاق المشرف على تدريب حراس مرمى خور فكان:

حوار ـ رحيم عودة:

على مدى اكثر من ستة مواسم متتالية ومدرب حراس المرمى العراقي غانم عبد الرزاق المشرف على تدريب حراس المرمى في نادي خور فكان يواصل تألقه وابداعه وتحقيق الانجاز تلو الاخر يأتي ذلك في ضل الانتصارات المتواصلة التي حققها ناديه فضلا عن تقديمه لأكثر من حارس مرمى مميز مما حدى بالأندية الإماراتية الى التمسك بخدماته، مثل اندية سامراء وصلاح الدين في بداياته الاولى وقد وقع عليه الاختيار لتمثيل منتخب العراق للناشئين في العام 2000 ألا ان الظروف الشخصية التي كان يمر بها وعلى حد قوله حالت دون تكملة مشواره صحيفة «الصباح الجديد»التقته ليحدثنا عن رحلته التدريبية في ملاعب الكرة الاماراتية فتعالوا نتعرف على مادار في هذه السطور:

*ايهما برايك افضل مستوى حراس المرمى في العراق ام الامارات ؟.

ـ مستوى حراسة المرمى في العراق أفضل كثيرا من الامارات . الحارس العراقي يتمتع بامكانيات ومهارات عالية جدا ولدينا الكثير من الاسماء اللامعة التي وقفت بين الخشبات الثلاث وساهمت في الحصول على الكثير من الانتصارات للكرة العراقية مع العلم ان حراس المرمى في الامارات قد توفرت لهم كافة السبل والمقومات على العكس تماما من الحارس العراقي الذي لاتتوفر له أبسط متطلبات التدريب .

*منذ متى وانت تعمل في دوري الامارات وكيف هو دعم ادارة النادي ؟.

ـ منذ العام 2014 ، دعم كبير جدا ولم تدخر ادارة النادي جهدا في توفير كل ما من شأنه ان يسهم في انجاح مسيرة فريق الكرة ولولا توفير ذلك الدعم لما كان لنا ان نحصل على ماحصلنا عليه من انجازات مميزة .