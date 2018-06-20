قتل 9 عناصر من داعش وطمر سبعة أنفاق سرية وتدمير 3 أوكار لهم

في عمليات عسكرية استباقية شهدتها صحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار

بغداد – أسامة نجاح:

تواصل الأجهزة الأمنية عملياتها العسكرية الواسعة لليوم الخامس على التوالي، في صحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار، لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في حين كشفت عن مقتل 9 عناصر من التنظيم وتدمير 3 أوكار تابعة لهم خلال العمليات العسكرية.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء خميس المحلاوي يوم، أمس الأربعاء، في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ان “القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية الواسعة لليوم الخامس على التوالي لملاحقة خلايا داعش في صحراء الرطبة غربي الأنبار ومطار سعد وبحيرة وادي حوران”، مشيرا الى أّن “العملية تشترك فيها قوات الجيش والشرطة المحلية وطيران الجيش العراقي”.

وأكد المحلاوي بان” العمليات العسكرية أدت الى قتل 9 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 3 أوكار تابعة لهم في تلك المناطق .

وأضاف قائد عمليات الانبار ان” القوات الأمنية تواصل حملتها العسكرية بقوة ، لافتا إلى إن” طيران الجيش العراقي دمر عدة مقرات تابعة للمجاميع الإرهابية بعدما تم رصد تحرك لهم في عمق الصحراء الغربية وأّن العملية ستستمر لعدة أيام حتى تحقق أهدافها المرسومة “.

وبين ان “العملية تهدف الى تقييد وتقويض تحركات تنظيم داعش وخاصة بعد ورود معلومات استخبارية الى قيادة العمليات تفيد بأّن التنظيم استجمع عناصره في تلك المناطق ويخطط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية في مركز مدينة الرطبة والمناطق القريبة منها”، منوها إلى أّن “قيادة العمليات تناولت تلك المعلومات وقررت تنفيذ العملية لإحباط مخططات داعش قبل تنفيذها”.

وتابع أن “التنظيم فشل في استجماع عناصره وقوته بسبب هذه العملية العسكرية “.

وأفاد أمر فوج اسود الصحراء التابع لقوات الحشد الشعبي في وقت سابق في محافظة الانبار العقيد شاكر عبيد الدليمي، بان القوات الأمنية والقوات الساندة لها تمكنت من تفجير ثلاثة مخابئ سرية وأربعة خنادق تضم أسلحة متنوعة لعصابات داعش الإجرامية بعملية أمنية غربي الانبار.

وقال الدليمي في بيان له اطلعت عليه صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان ” قوة من الجيش الفرقة الأولى وحرس الحدود وفوج اسود الصحراء شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق جزيرة قضاء القائم وناحية الرمانة الحدودية مع سوريا غربي الانبار، وأسفرت الحملة عن تفجير ثلاثة مخابئ سرية لعصابات داعش الإجرامية”.

وأضاف ان “العملية أسفرت أيضا عن تفجير اربعة خنادق وبداخلها أسلحة متنوعة فضلا عن طمر سبعة أنفاق سرية يستخدمها عناصر التنظيم الإجرامي للتنقل من منطقة إلى أخرى”.

وبين ان “عملية الدهم والتفتيش استندت الى معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية والقوات الساندة لها من تدميرها خشية استخدامها من قبل خلايا التنظيم النائمة”.

ويشار إلى إن ، القوات الأمنية تقوم بعمليات دهم وتفتيش على المناطق المحررة أسفرت عن العثور على مخابئ وأسلحة متنوعة.