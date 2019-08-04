تسويق 40 مليون بيضة مائدة واطنان من الدجاج للاسواق المحلية

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة امس الاحد، تسويق 40 مليون بيضة مائدة واطنان من الدجاج الى الاسواق المحلية وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن «مديرية زراعة بغداد/ الرصافة سوقت اكثر من 40 مليون و385 و500 بيضة مائدة منتجة من 15 مشروع»، مبينة ان «عدد الدجاج البياض في مرحلة الانتاج لهذه المشاريع بلغ 1.619.550 مليون دجاجة واكثر من 494.400 دجاجة في مرحلة التربية» واضافت الوزارة، «تم تسويق 72 طن من الدجاج المجزور من خلال مجزرتين مجازتين ضمن الرقعة الجغرافية لعمل المديرية في الوقت الذي بلغ فيه عدد دجاج اللحم المنتج 407 طن من خلال 14 مشروع مجاز لانتاج افراخ اللحم، وان هذه المشاريع بمختلف انواعها فرضت حضور متميز لمنتجاتها في مختلف الاسواق العراقية واستمرار النهوض بالعملية الزراعية في البلاد».